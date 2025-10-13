Cari işlemler dengesi ağustos ayında fazla verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi söz konusu ayda 5,455 milyar ABD doları cari işlemler fazlası kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise 10 milyar ABD doları fazla verdi.

Ağustos ayı verileriyle yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 18,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Dış ticaret dengesi ise aynı dönemde 62,6 milyar dolar açık verirken, hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla gösterdi. Birincil gelir dengesi 17,5 milyar dolar açık verirken, ikincil gelir dengesi 399 milyon dolar fazla verdi.

Hizmet gelirleri cari fazlanın lokomotifi oldu

Ağustos ayında hizmetler dengesinden kaynaklı net girişler 9.516 milyon ABD doları oldu. Bu kalem altında yer alan taşımacılık hizmetlerinden 2.769 milyon dolar, seyahat gelirinden ise 7.665 milyon dolarlık net gelir elde edildi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise aynı ayda 2.806 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç dış ticaret fazlası ise genel cari fazla üzerinde belirleyici oldu.

Doğrudan yatırımlar ve krediler öne çıktı

2025 yılı Ağustos ayında, yıllık cari açığın finansmanı doğrudan yatırımlardan 6,5 milyar dolar, kullanılan kredilerden 27,3 milyar dolar, ticari kredilerden 2,9 milyar dolar ve efektif-mevduatlardan 1,4 milyar dolarlık net girişle sağlandı. Portföy yatırımları ise 0,4 milyar dolarlık negatif bir katkı sundu.

Ağustos ayında ölçülen doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 986 milyon ABD doları seviyesinde oluştu. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları 1,768 milyar dolar artış gösterirken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 782 milyon dolar yükseldi.