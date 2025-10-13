Zam taksiciyi vurdu! Müşteri azaldı, kontak borçla açılıyor

Geçtiğimiz ay taksi ücretlerine gelen zam, taksicileri memnun etmedi. Zamla indi-bindi ücreti 135 liradan 175 liraya çıkarken, taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54.20 liraya, mesafe ücreti de kilometre başına 28 liradan 36.30 liraya çıktı. Ancak, taksiciler, mesafe arttıkça fiyatın da arttığını, bunun da müşteriyi zorladığını anlattı.

“Yılbaşında asgari ücrete, maaşlara zam gelirse biraz rahatlarız”

Nefes’e konuşan taksici Hüseyin Karayay, zamların işleri düşürdüğünü belirterek, “Normalde zam olduktan sonra müşteri düşer, bir geçiş süreci yaşanır. Ama şu anda insanların ekonomik durumunu iyi olmadığı için, önceki yıllardan daha kötü bir durum var. Yılbaşında asgari ücrete, maaşlara zam gelirse biraz rahatlarız herhalde” dedi.

“Yemek bile yiyemiyoruz, kontağı borçla açıyoruz”

Yemek bile yiyemediklerini anlatan Karayay, “Eskiden taksici en güzel yere çeker yerdi yemeğini. Şimdi eve gitmek zorunda kalıyoruz ya da ekmek arası bir şey yiyoruz” diye konuştu.

Taksici Soner Kaçan da kontağı çalıştırırken borçlu başladıklarını belirterek, “12 saat için 2 bin 500 lira yevmiye, 700 lira yakıt, 300 lira da yıkama giderimiz oluyor. Sigorta paramı da çıkarman gerekiyor. Yani 3 bin 500 lirayı toplayacaksın, sonra üstüne ne kalırsa senin olacak” dedi.

Kaçan, “12 saat çalışıyoruz ve 2 öğün yemek yememiz gerekiyor. Bir öğünü ortalama 300 lira deseniz ki değil, 600 lira ediyoruz. Çayıydı suyuydu en az bin lira ediyor. Bin lirayı dışarda yersek, eve nasıl para götürürüz? Şartlar ağır” diye konuştu.