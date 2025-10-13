  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Mülk sahipleri için yeni dönem: Ehane, mülk yönetimini kolaylaştırıyor
Takip Et

Mülk sahipleri için yeni dönem: Ehane, mülk yönetimini kolaylaştırıyor

Ehane, kira takibinden bakım onarıma, hukuki işlemlerden kiracı bulmaya kadar mülk yönetimini kolaylaştırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mülk sahipleri için yeni dönem: Ehane, mülk yönetimini kolaylaştırıyor
Takip Et

Ev sahiplerinin en çok zorlandığı kira, kiracı ve mülk yönetimi süreçlerine yeni bir çözüm geldi. Ehane, mülk yönetimini baştan sona üstlenerek, ev sahiplerine güvenilir ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor.

Ehane, kira tahsilatı, gider takibi, bakım onarım işleri ve hukuki süreçler dahil olmak üzere, ev sahiplerinin yükünü hafifleten birçok hizmeti tek platformda sunuyor. Sözleşme hazırlama, bildirim gönderme, tahliye işlemleri ve evrak yönetimi gibi zaman alan adımlar da Ehane’nin uzman ekibi ve çözüm ortakları tarafından yürütülüyor.

Mülk sahipleri için yeni dönem: Ehane, mülk yönetimini kolaylaştırıyor - Resim : 1

Kullanıcılar, mobil uygulama ve web üzerinden tüm süreçleri şeffaf biçimde takip edebiliyor. Anlık bildirimler ve raporlarla mülklerinin durumunu kolayca görürken, çağrı merkezi üzerinden asistan desteği de alabiliyorlar. Web sitesi, yurt dışındaki mülk sahipleri için İngilizce olarak da hizmet veriyor.

Mülk sahipleri için yeni dönem: Ehane, mülk yönetimini kolaylaştırıyor - Resim : 2

Ehane Kurucu Ortağı Fırat Demirel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mülk sahiplerinin en büyük ihtiyacı güvenilir, şeffaf ve zahmetsiz bir hizmet. Ehane ile amacımız, mülk yönetiminin düzenli, sorunsuz ve profesyonel şekilde ilerlemesini sağlamak. Kısaca, ‘Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim’ diyoruz ve Türkiye’de bu alanda yeni bir sayfa açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 2,3 milyona yaklaştıTürkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 2,3 milyona yaklaştıEkonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Olayın perde arkası | İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı?Olayın perde arkası | İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı?Spor

 

Şirket Haberleri
"1 Destek 1 Yuva” kampanyası, İzmir’de afetlerden etkilenen köylere umut oluyor
"1 Destek 1 Yuva” kampanyası, İzmir’de afetlerden etkilenen köylere umut oluyor
Öztürk Group, İzmir yatırımıyla üretim kapasitesini katladı
Öztürk Group, İzmir yatırımıyla üretim kapasitesini katladı
English Home'dan Ukrayna kararı: Ülkeden tamamen çekiliyor
English Home'dan Ukrayna kararı: Ülkeden tamamen çekiliyor
Arc Su Enerji A.Ş.’den geleceğe yatırım mesajı
Arc Su Enerji A.Ş.’den geleceğe yatırım mesajı
Biyoteknoloji vadisi Varliciment, Türkiye’nin sağlıkta bağımsızlık üssü olacak
Biyoteknoloji vadisi Varliciment, Türkiye’nin sağlıkta bağımsızlık üssü olacak
AJet, dünyayı Ankara’ya bağlamaya devam ediyor        
AJet, dünyayı Ankara’ya bağlamaya devam ediyor        