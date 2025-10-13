Olayın perde arkası | İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı?

  1. Ekonomim
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalması, spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Kulüpten gelen resmi açıklamanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, bu sürpriz kararın gerekçesini merak etmeye başladı. Peki, Cenk Tosun ile İrfan Can Kahveci neden kadro dışı bırakıldı? İşte detaylar...

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi duruma el attı. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktı ve konuyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Peki iki futbolcu neden kadro dışı bırakıldı?

İrfan Can Kahveci ve Archie Brown arasında tartışma

Fenerbahçe, Süper Lig'de son oynadığı maçta Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Sabah Gazetesi'ne göre söz konusu müsabaka sonrası İrfan Can Kahveci ve Archie Brown arasında tartışma yaşandı.

İrfan Can Kahveci'nin maçta iki gollük pası değerlendiremeyen ve rakibin sağ kanadını kontrol edemeyen Archie Brown ile sert bir tartışmaya girdiği ve seslerin yükseldiği ifade edildi. Domenico Tedesco ve ekibinin de bu durumu not aldığı belirtildi.

Kulübeye gelip yeleğini fırlattı

Cenk Tosun'un ise yine Samsunspor maçında 5 oyuncu değişikliğine rağmen tercih edilmemesi sonrası sinirli bir şekilde kulübeye gelip yeleğini fırlattığı aktarıldı. Yaşanan bu iki olay sonrası iki deneyimli ismin raporlandığının ve kadro dışı bırakıldığının altı çizildi.

