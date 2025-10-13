  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Takip Et

Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini belirterek, "Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge ağustos ayında 5 milyar 455 milyon dolarlık fazla verdi. Temmuz ayında da 1 milyar 705 milyon dolarlık cari fazla verilmişti.

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, dış finansman ihtiyacının azaldığını söyledi.

Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceği öngörülüyor. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Cari işlemler dengesi ağustos ayında fazla verdi!Cari işlemler dengesi ağustos ayında fazla verdi!Ekonomi

 

Ekonomi
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı
YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak
İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısında sınırlı düşüş
İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısında sınırlı düşüş
İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın bir numarası seçildi
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın bir numarası seçildi