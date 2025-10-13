ABD Başkanı Trump, İsrail Meclisi'nde protesto edildi! Vekiller yaka paça dışarı çıkarıldı

Mısır'daki Gazze zirvesi öncesi İsrail meclisi Knesset'e giden ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretçi defterine "Harika ve büyük bir gün" yazdı.

Dakikalarca salonda ayakta alkışlanan Trump, TSİ 14:10 itibarıyla Knesset’te milletvekillerine hitap etti. Konuşma TSİ 15:15’te sona erdi. Trump, Mısır'a doğru hareket edecek.

İşte öne çıkan ifadeler:

"Bu sadece bir savaşın bitişi değil. Terör ve ölüm çağının bitişi. Umut çağının başlangıcı. Bölgedek tüm ulusların barış içinde yaşayacağı bir çağ olacak. Orta Doğu'da yeni bir şafağın başlangıcındayız.

Başbakan Binyamin Netenyahu'ya teşekkür etmek istiyorum.

Muhatap olmak için kolay bir insan değil ancak çok iyi bir iş çıkardı. Onu da büyük yapan şey bu zaten. Aynı zamanda tüm Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine de teşekkür ediyorum. Bir araya gelerek Hamas'ı rehineleri bırakmaya ikna ettiler.

Bundan sonraki nesiller bu aynı her şeyin iyiye gitmeye başladığı bir an olarak hatırlayacak. Herkes bu imkansız dedi. Zamanınızı boşa harcıyorsunuz dedi. Biz ülkesini, bölgeyi seven insanlarla çalıştık. Dostum Steve Witkoff'a teşekkür ediyorum.

Witkoff benim tarafımdan seçildi. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Çok iyi pazarlık becerileri olan insanlar tanıyorum ama en önemlisi Steve harika bir insan herkes onu çok seviyor. Çok iyi müzakereciler tanıyorum ama Steve olmasaydı Orta Doğu'ta Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış olurdu."

Trump'ın konuşması protesto ile bölündü

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması, milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif tarafından protesto edildi.

Sol kanat milletvekillerinin "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığı gözlemlendi.

Trump'ı protesto eden Odeh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" dedi.

"Filistin Devleti'ni tanıyın" diyen Odeh, "Bu basit gerçeği fark edin: Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.

הוציאו אותי מהמליאה רק כי העליתי את הדרישה הפשוטה ביותר, דרישה שכל הקהילה הבינלאומית מסכימה עליה:



להכיר במדינה פלסטינית.



להכיר במציאות הפשוטה הזו:



יש כאן שני עמים, ואף אחד לא זז מכאן. pic.twitter.com/vIsj4KG7vf — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Ofer Cassif ise yaptığı paylaşımda, "Ayman Odeh ile birlikte kaldırdığımız pankart. Buraya rahatsızlık vermek için değil, adalet talep etmek için geldik. Bu ülkenin iki halkını yok olmaktan kurtaracak gerçek barış, ancak işgal ve apartheidin sona ermesi ve İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir. İşgalci olmayı reddedin! Kanlı hükümete karşı çıkın!" dedi.

זה השלט שהרמתי יחד עם חברי @AyOdeh



לא באנו להפריע, אלא לדרוש צדק.

שלום אמיתי שיציל את שני עמי הארץ מכלייה לא יהיה אלא עם סיום הכיבוש והאפרטהייד והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

סרבו להיות כובשים!

התנגדו לממשלת הדמים! pic.twitter.com/9pAxmK4FR2 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

Trump protesto sırasında ara verdiği konuşmasına "Gerçekten çok etkili diyerek" geri döndü.

İşte o anlar:

"Artık anlaşılmıştır ben savaş taraftarı değilim"

Trump konuşmasına şöyle devam etti:

"Steve'e geri dönelim. Steve bunu tek başına başlattı. Kissenger gibi. Kissenger sızıntı da verdi Steve sızıntı da vermedi.

Ayrıca gerçekten İsrail'i çok seven birine teşekkür etmek istiyorum. Benim kızım din değiştirdi. Ivanka da burada.

Çok güzel yetenekli insanlarımız var. Hiçbir manzaret göstermeden katıldılar. (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio isimli bir kişi de burada. Gelmiş geçmiş en iyi Dışişleri Bakanı.

Pete Hegseth’ten bahsediyorum. 1. Dünya Savaşı’nı kazandık. 2. Dünya Savaşı’nı kazandı. Sonra da Savaş Bakanlığı’nın adını Savunma Bakanlığı’na çevirdiler. Siyaseten doğru olmayan bir karardı. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Ben de ordunun geliştirilmesini istiyorum. Çok hızlı bir biçimde 8 savaşı sona erdirdik. Dün 7 diyordum. Bugün artık 8 diyorum çünkü rehineler geri döndü. Bunu ilk kez söylüyorum söylemek çok iyi hissettiriyor. Rehineler geri döndü.

Artık anlaşılmıştır ben savaş taraftarı değilim. Savaşları bitirme taraftarıyım. İsim değişikliği bir tutuma işaret ediyor. Biz savaşa girmeyiz ama girersek de kazanırız. Dünyada en gelişmiş silahlara sahibiz.

"Orta Doğu kaosun hakimiyetindeydi"

Ve İsrail’e de çokça silah veriyoruz. Biby beni defalarca aradı şu silahı gönderebilir misin, bunu gönderebilir misin diye. İsmini bile duymadığım silahlar vardı. Ama gönderdik. Ve bunları iyi kullandı.

Binlerce festival katılımcısı tarihte görülen en haince saldırdan birine uğradı.

ABD sizinle birlikte, sizin yanınızda durdu. Kendi vatandaşlarımız için de ayrıca yas tuttuk. Bir kez daha asla bunu yaşamayacağız.

7 Ekim’den bu haftaya kadar İsrail savaşta olan bir ulus oldu. İnsanların dayanabileceğinden çok daha zorluydu. Yıllardır bir barış olmadı. Yalnızca İsrailliler için değil Filistinliler için de barışın başlangıcı bu. Küller dağılırken, çok daha parlak bir gelecek artık kapımızda.

Orta Doğu kaosun hakimiyetindeydi. Karanlık güçler İsrail savunma güçlerinin cesareti sayesinde yenildi.

Çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Teröristleri, nükleer güçleri komutanları yeryüzünden sildik. (İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırısı) 'Midnight Hammer' operasyonu çok güzel bir isim oldu.

Washington’da televizyonda gördüğünüz generaller bana IŞİD’i yenmenin 4 yıl süreceğini söylediler. (ABD Genelkurmay Başkanı John Daniel 'Raizin' Caine) Raizin’e sordum 3 haftada yeneriz dedi. Mignight Hammer operasyonunun başında da Raizin vardı. Kendisi gerçek bir general.

İran’ın nükleer tesislerine 14 bomba attık ve tamamen yeryüzünden sildik.

İran’ın dünyanın en tehlikeli silahlarını elde etmesini engelledik böylece.

Bugün bu anlaşmayı yapmasaydık, Arap ülkeleri bu anlaşmaları yapmaktan bu kadar mutlu olmazdı. 22 yıl boyunca denedik ve bu bizim son şansımızdı. Bizim seleflerimiz baktılar incelediler yıllar boyunca tatbikat yaptılar.

Biz bu operasyonu yaptık. İran o nükleer silahları yapsaydı bugün burada olmazdık. İsrail’in üzerinden kara bulutları temizlemiş olduk. Bunu yapmış olmamız çok iyi oldu.

Düşünebiliyor musun dedi, şu an yaptığımız anlaşmalar aynı olsaydı ama İran vurulmamış olsaydı böyle bir barış anlaşması sizi mutlu eder miydi.

İran yeniden nükleer programa başlıyor dediler. Şaka mı yapıyorsunuz dedi. Eğer hayatta kalmak istiyorlarsa bunu yapmazlar dedim. Dağların altına kazıyorlar ama biz yine de yok ediyoruz.

"Bundan sonra Rusya’yı da konuşacağız"

Bundan sonra Rusya’yı da konuşacağız. Gazze hemen silahsızlandırılacak. Hamas silahsızlandırılacak ve İsrail'in güvenliği bir kez daha tehdit altında kalmayacak. İsrail bizim yardımımızla tüm bunları silah gücüyle kazandı.

Artık savaş alanındaki zaferleri barış ve refaha dönüştürmenin zamanı. Sayın muhalefet lideri o da çok hoş bir insan. Artık bundan sonra Biby'ye biraz daha hoş davranabilirsiniz çünkü artık savaşta olmayacak.

Arap liderler ile görüştüm. Suudi Arabistan'a gittim. Biby oldukça uzun konuştu. Ama söyledikleriniz çok hoşuma gitti. Bir süre sonra dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerin liderleri ile bir araya gelecedğim. ABD'ye uyguladıkları gümrük vergileri sayesinde bu kadar zengin oldular herhalde.

Barışın bir umut olmadığını gösterdik. Bunu inşa edebileceğimiz gösterdik.

Bu bölgede muazzam bir potansiyel var. Teröründe ve aşırılıkçılığın desteklendiği, cihatçılığın ve antisemitizmin detseklendiği onlarca yıl yalnızca acı getirdi. Gazze'de işe yaramadı. İran'da işe yaramadı. Sadece sefalet ve acı getirdi. İsrial'in zayıflatmadı bunlar. Tam tersi bu nefreti destekleyen aktörlerin kendisine zarar verdi. Şimdi İsrail ile iyi geçiniyorlar ve çok başarılılar.

"Dünya tekrar İsrail'i seviyor"

İbrahim Sözleşmeleri'nde hiç kullanmadılar ama artık barış var. İnsanlar gerçekten İsrail'i seviyorlar. Beş hafta öncesine göre daha çok seviyorlar İsrail'i. Biby'ye de söyledim. Haritaya baktığınızca küçücük bir nokta var burada. İnanılmaz bir şey başardınız çok küçük bir alanda dedim.

Dünya tekrar İsrail'i seviyor. Dünya çok büyük. Dünya çok güçlü. Son birkaç ay içinde dünya da İsrail de barış istedi."

Netanyahu'dan Trump'a övgü

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı, İsrail’in “Beyaz Saray'daki gelmiş geçmiş en büyük dostu" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, Trump’ın milletvekillerine hitap etmesinden önce parlamentoda yaptığı konuşmada, “Donald Trump, İsrail devleti için Beyaz Saray’da şimdiye kadar sahip olunan en büyük dosttur. Hiçbir Amerikan başkanı İsrail için ondan daha fazlasını yapmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a geldi

Trump'ın konuşmasının beklendiği saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderler "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.

Bugün neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e geldi. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi karşıladı.

Trump, dört saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçti.

Trump'ın Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabının ardından Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, daha sonra Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

"Benim için büyük bir onur"

Parlamento defterine bir not yazan Trump "Benim için büyük bir onur. Harika ve büyük bir gün. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

İsrail: Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacak

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail basını görüşmenin ardından Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılma kararı aldığını bildirdi. Netanyahu'nun Trump'la birlikte Mısır'a hareket etmesi bekleniyordu.

Ancak İsrail başbakanlığı Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını duyurdu.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından bugün Mısır’da düzenlenen konferansa davet edilmiştir. Başbakan, Başkan Trump’a daveti için teşekkür etmiş, ancak yaklaşan Yahudi bayramı nedeniyle katılamayacağını bildirmiştir.”

Zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla lider katılacak.

Hayatta kalan 20 İsrailli rehinenin tamamı serbest bırakıldı

Hamas'ın elinde bulunan 13 İsrailli rehine daha Kızılhaç'a teslim edildi.

Böylece Hamas'ın elinde bulunan 20 rehinenin tamamı serbest bırakılmış oldu. 13 rehine Kızılhaç tarafından İsrail Ordusu'na teslim edilecek.

13 rehinenin isim listesi de paylaşıldı. Buna göre, Bar Kupershtein, Evyatar David, Rom Braslavski, Yosef Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Buchbut, Maksim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David ve Ariel Cunio ile Eitan Horn serbest bırakıldı.

Hayatını kaybedenler öğleden sonra yetkililere teslim edilecek

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalının haberine göre Hamas’ın elinde hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri bu öğleden sonra Kızılhaç’a teslim edilecek.

Haberde kaç cenazenin teslim edileceğine dair bir bilgi verilmedi. İsrail’e göre en az 26 rehinenin öldüğü doğrulandı; Hamas ise bazı cenazelerin yerini tespit etmede zorluk yaşayabileceğini bildirdi.