Mısır: Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail basını görüşmenin ardından Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılma kararı aldığını bildirdi.

Netanyahu'nun Trump'la birlikte Mısır'a hareket etmesi bekleniyor.

Trump, Knesset'e ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e geldi. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump daha sonra Knesset’e (İsrail Parlamentosu’na) ulaştı.

Parlamento defterine bir not yazan Trump "Benim için büyük bir onur. Harika ve büyük bir gün. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Trump’ın kısa süre içinde rehinelerin aileleriyle bir araya gelmesi ve ardından bir konuşma yapması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a altın bir güvercin hediye etti.

Hayatta kalan 20 İsrailli rehinenin tamamı serbest bırakıldı

Hamas'ın elinde bulunan 13 İsrailli rehine daha Kızılhaç'a teslim edildi.

Böylece Hamas'ın elinde bulunan 20 rehinenin tamamı serbest bırakılmış oldu. 13 rehine Kızılhaç tarafından İsrail Ordusu'na teslim edilecek.

13 rehinenin isim listesi de paylaşıldı. Buna göre, Bar Kupershtein, Evyatar David, Rom Braslavski, Yosef Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Buchbut, Maksim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David ve Ariel Cunio ile Eitan Horn serbest bırakıldı.

Hayatını kaybedenler öğleden sonra yetkililere teslim edilecek

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalının haberine göre Hamas’ın elinde hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri bu öğleden sonra Kızılhaç’a teslim edilecek.

Haberde kaç cenazenin teslim edileceğine dair bir bilgi verilmedi. İsrail’e göre en az 26 rehinenin öldüğü doğrulandı; Hamas ise bazı cenazelerin yerini tespit etmede zorluk yaşayabileceğini bildirdi.