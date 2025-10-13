ABD Başkanı Trump, Mısır'daki zirve öncesi İsrail'de: Havalimanında Netanyahu karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e geldi. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi karşıladı.

Trump, dört saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

Trump: Gazze'yi ziyaret etmekten gurur duyarım

ABD Başkanı Trump ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı ateşkes sürecine dair şöyle konuştu:

"İnsanlar artık yoruldu. Ateşkes devam edecek. Gazze'de önce enkaz kaldırılmalı. Yıllar içerisinde çok daha güzel gözükecek. Yüz yıllardır ilk defa büyük bir şansa sahip."

Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da Trump, "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti

Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.

Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda.

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Tel Aviv’de, üç futbol sahası büyüklüğündeki alana yayılan büyük bir enstalasyonda Trump’a teşekkür mesajı yazıldı.

“Esir Aileleri Aktivistleri” ile “Silah Arkadaşları” adlı grupların öncülüğünde hazırlanan ve üç futbol sahası uzunluğunda alana yayılan büyük çaplı enstalasyon, ABD Başkanı Trump’a teşekkür mesajı taşırken, serbest bırakılanların dönüş yolunda helikopterlerden görebilmesi amacıyla tasarlandı.

Trump, Knesset'e ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump daha sonra Knesset’e (İsrail Parlamentosu’na) ulaştı.

Parlamento defterine bir not yazan Trump "Benim için büyük bir onur. Harika ve büyük bir gün. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Trump’ın kısa süre içinde rehinelerin aileleriyle bir araya gelmesi ve ardından bir konuşma yapması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a altın bir güvercin hediye etti.

Trump’a İsrail’de "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası", Mısır’da da "Nil Nişanı" verilecek

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump’ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen “İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası” ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD’li mevkidaşına takdim edileceği” bilgisi verildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi yapılan yazılı açıklamada, Trump’a “Nil Nişanı” takılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Barış çabalarını destekleme ve çatışmaları yatıştırma konusundaki üstün katkılarının yanı sıra son olarak Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasında oynadığı önemli rolü” nedeniyle Trump’a ülkenin en yüksek madalyası olan “Nil Nişanı”nın takdim edileceği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump’ın “Nobel Barış Ödülü’nü almayı hak ettiğini” belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada da Nobel Barış Ödülü’nün Trump’a verilmesi çağrısı yapılmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü’nün Trump’a verilmesini önermişti.

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump’a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini “barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla” suçlamıştı.

Barış Zirvesi'ne hangi liderler katılıyor?

Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.

Hayatta kalan 20 İsrailli rehinenin tamamı serbest bırakıldı

Hamas'ın elinde bulunan 13 İsrailli rehine daha Kızılhaç'a teslim edildi.

Böylece Hamas'ın elinde bulunan 20 rehinenin tamamı serbest bırakılmış oldu. 13 rehine Kızılhaç tarafından İsrail Ordusu'na teslim edilecek.

13 rehinenin isim listesi de paylaşıldı. Buna göre, Bar Kupershtein, Evyatar David, Rom Braslavski, Yosef Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Buchbut, Maksim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David ve Ariel Cunio ile Eitan Horn serbest bırakıldı.

Hayatını kaybedenler öğleden sonra yetkililere teslim edilecek

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalının haberine göre Hamas’ın elinde hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri bu öğleden sonra Kızılhaç’a teslim edilecek.

Haberde kaç cenazenin teslim edileceğine dair bir bilgi verilmedi. İsrail’e göre en az 26 rehinenin öldüğü doğrulandı; Hamas ise bazı cenazelerin yerini tespit etmede zorluk yaşayabileceğini bildirdi.

Mısır: Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail basını görüşmenin ardından Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılma kararı aldığını bildirdi.

Netanyahu'nun Trump'la birlikte Mısır'a hareket etmesi bekleniyor.