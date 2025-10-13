Trump'tan Erdoğan'a Mısır zirvesi önce övgü: Harikaydı, çok yardımcı oldu çünkü çok saygı duyulan biri

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti, çok güçlü bir ordusu var" dedi.

Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum" dedi.

Trump, Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusuna "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde" ifadelerini kullandı.

Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da Trump, "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak" karşılığını verdi.

Rusya Ukranya savaşı

Trump, Rusya'nın savaşı sonlandırma konusunda adım atmadığı takdirde Ukrayna'ya NATO aracılığıyla Tomahawk seyir füzesi yardımı yapacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde "onun adına iyi şeyler olmayacağını" kaydeden Trump, "Açıkçası, Rusya ile Tomahawk füzeleri hakkında görüşmem gerekebilir. Tomahawk füzelerinin kendilerine doğru fırlatılmasını isterler mi? Sanmıyorum" dedi.

Trump, ülkesinin Ukrayna'ya NATO üzerinden silah yardımına devam ettiğini hatırlatarak, "Ona (Putin'e) şöyle diyebilirim, eğer bu savaş sona ermezse, onlara (Ukrayna'ya) Tomahawk göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Afganistan için arabuluculuk mesajı

"Savaşları çözmede" ve "barışı sağlamada" başarılı olduğunu ve böylece milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını savunan Trump, 11 Ekim'de Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülkenin sınır güçleri arasında çıkan çatışmaya da değindi.

Trump, "Duyduğuma göre, Pakistan ile Afganistan arasında bir savaş çıkmış. Ben de 'geri dönene kadar beklemem gerekecek' dedim. Şu an başka biriyle ilgileniyorum" diye konuştu.