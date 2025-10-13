Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerindeki Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeliyle görüntülendi.

2016’da tanıtılan bu model, markanın dünya saatini kronografla birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor. Şara'nın bu tercihi sosyal medyada da gündem oldu.