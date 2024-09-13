Mısır F-16 filosunu Çin’in J-10C savaş uçakları ile değiştirecek

The National Interest’in haberine göre Mısır, son birkaç aydır sürdürdüğü görüşmelerin ardından eskiyen F-16 filosunu Çin’in J-10C savaş uçaklarıyla değiştireceğini resmen açıkladı. Mısır’da gerçekleştirilen Egypt International Airshow sırasında kamuoyuna açıklanan bu karar, Kahire’nin askeri teçhizat kaynaklarını çeşitlendirme ve böylece ABD savunma sistemlerine olan bağımlılığını azaltma niyetini yansıtıyor.

Savaş uçakları 3-5 Eylül tarihleri arasında El Alamein Uluslararası Havaalanı’nda düzenlenen Egypt International Airshow’da uçuruldu. Kahire, mevcut hava kuvvetleri filosunu ABD’den gelen savaş uçaklarıyla yenilemeyi reddetti ve bunun yerine çok rollü dördüncü nesil Çin savaş uçaklarını tedarik etmeyi tercih etti. Mısır Hava Kuvvetleri’nin 1980’lerde aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçağı, ABD’nin ülkedeki insan hakları ihlalleri ve bölgesel çatışmalarla ilgili endişeleri nedeniyle kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kabiliyetlere sahip. Bu bağlamda filo, eski aviyonikler ve AIM-7P Sparrow füzeleriyle donatılmış durumda.

Raporlar Mısır’ın başta ABD olmak üzere Batı’ya olan bağımlılığını azaltmak için askeri tedarikçilerini çeşitlendirdiğini göstermektedir. Pakistan’ın 2022 yılında Chengdu J-10C’yi satın almasının ardından Mısır, uçağın ikinci uluslararası müşteri olacak. Bu hamle, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin Batı’nın ekonomik ve siyasi hâkimiyetine karşı kısıtlayıcı koşullarla alternatif arayışları eğilimini takip ediyor. Uygun finansman ve yatırıma erişmek ve Küresel Güney ile daha yakın bir ilişki kurmak için Mısır kısa süre önce İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ile birlikte BRICS ekonomik ülkeler grubuna katıldı. Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) tarafından geliştirilen J-10C, gelişmiş elektronik harp sistemleri ve aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarına sahiptir. Hedefleme podları, lazer güdümlü bombalar ve havadan havaya füzeler ile çok amaçlı operasyonları desteklemektedir. Resmi olarak Aralık 2017’de hizmete giren J-10C şu anda Çin ve Pakistan tarafından işletilmektedir.