Nijerya ve Filipinler ek T-129 ATAK tedariki için talepte bulundu

TUSAŞ tarafından geliştirilen T-129 ATAK helikopterleri için yeni talepler geliyor. Bu bağlamda daha önceden T-129 ATAK helikopteri tedarik eden Filipinler ve Nijerya ek olarak Atak helikopteri tedarik etmeyi planlıyor. Şu anda Filipinler ile 6 adet T-129 ATAK helikopterinin satış müzakereleri sürerken Nijerya için ise sayının kaç adet olduğu belli değil.

Konu ile ilgili olarak TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, “Nijerya ve Filipinler ile daha fazla T129 ATAK satışı için görüşmelerde bulunuyoruz. (Filipinler) Altı helikopterlik ikinci partinin satışı için görüşmelerde bulunuyoruz. ATAK’ı seviyorlar ve ürün çok iyi. Filipinler’in veya bölgedeki herhangi bir devlet kurumunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacağından çok eminiz.” dedi.

Filipinler en son mayıs ayında T-129 ATAK helikopteri aldı

Filipinler’e en son geçtiğimiz mayıs ayında T-129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleşmişti. Filipin Hava Kuvvetleri 15. Taarruz Kanadı’nın resmi Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Filipinler’e T-129 ATAK helikopteri teslimatı yapılmıştı. Yapılan teslimatta 2 adet T-129 ATAK helikopteri yer alırken Filipin Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki T-129 ATAK helikopteri sayısı da 6 adete yükselmiş oldu. Söz konusu ek tedarik gerçekleşirse toplamda 12 adet T-129 ATAK helikopteri Filipin Hava Kuvvetleri için hizmet verecek.

Askeri geçit töreninin sonunda Filipin Hava Kuvvetleri’ne bağlı 15. Saldırı Kanadı, 17 Mayıs’ta 1505 ve 1506 kuyruk numaralı T-129 ATAK helikopterlerinin Geliş ve Kutsama Töreni’ni gerçekleştirmişti. Etkinliğe, Filipin Hava Kuvvetleri’nde görev alan Hava Muharebe Komutanı Mgen Araus Robert F. Musico, 15. Taarurz Kanadı Komutanı Bgen Juliano C. Llarenas, birim komutanları ve kurmaylar başta olmak üzere üst düzey Filipin askeri yetkilileri de yer almıştı.

Nijerya’ya ise 4 adet T-129 ATAK helikopteri teslim edildi

Bir X kullanıcısı Şubat 2024’te yaptığı paylaşımda T129 ATAK helikopterinin ikinci partisinin Nijerya’ya teslimatının gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Gerçekleştirilen bu teslimatta 2 adet T129 ATAK helikopteri yer alırken helikopterlerin üzerinde ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR 300T elektro-optik kamerası da yer almıştı.

Gerçekleştirilen bu teslimatta T129 ATAK helikopteri ile birlikte ayrıca Beechcraft King Air 360ER uçağının da teslimatı gerçekleştirildi. Nijerya Hava Kuvvetleri envanterinde halihazırda 4 adet T-129 ATAK helikopteri yer alırken ülkeye ilk teslimat Kasım 2023’te gerçekleşmişti.