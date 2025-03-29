Niyet Mektubu imzalandı! Fransa A400M’i yangınla mücadele için kullanacak

Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Julien Marion, Fransa’nın Bordeaux kentinde düzenlenen ‘Aerial Fire Fighting Europe’ konferansında Airbus A400M yangın söndürme kiti için bir Niyet Mektubu (LoI) imzaladı. Bu çerçevede imzalanan Niyet Mektubu kapsamında Airbus, Nisan 2025’te Fransa’da A400M Roll-on/Roll-off (RORO) yangın söndürme kitinin yeni bir uçuş test faaliyetini yürütecek.

Aralık 2024’te İspanya’da gerçekleştirilen son testlerin ardından Fransız Sivil Güvenliği, A400M askeri nakliye uçağına dayalı yüksek kapasiteli yangın söndürme uçağı programının, kullanıcı ülkelerle ortaklığın bir parçası olarak, özellikle hızla yayılan orman yangınlarıyla mücadelede ağır hizmet araçları olarak görev yapabileceğini belirtmekte.

"Gerçek bir İsviçre çakısı"

Gelişmeyi resmi X hesabından duyuran Airbus, “Gerçek bir “İsviçre çakısı” olan A400M’nin bu yeni kapasitesi, uçağın çok çeşitli görevleri yerine getirme konusundaki yüksek potansiyelini ortaya koymaktadır. Uçağın yangın söndürme kapasitesi aynı zamanda Fransa ve Avrupa’nın ekonomik ve endüstriyel egemenlik kaygılarını da karşılayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

A400M yangın söndürme kitinin özellikleri

Şirket tarafından paylaşıldığı üzere A400M roll-on/roll-off yangın söndürme kiti uçakta herhangi bir modifikasyon gerektirmediği gibi A400M filosundaki herhangi bir uçakla değiştirilebilmektedir. Yangınla mücadelede su veya yangın geciktirici kimyasal, uçağın kargo bölümündeki bir tankta depolanır ve mekanik bir kol vasıtası ile sıvının tahliye borusu aracılığıyla yerçekimi yoluyla uçaktan dışarı atılması sağlanır. Prototipin mevcut tasarımı tek bir seferde 20 ton su veya yangın geciktirici sıvı boşaltma kapasitesine sahiptir.

Airbus Defence and Space Proje Müdürü Sara Vargas Reuters’a verdiği demeçte, “A400M’i hızlı bir şekilde havadan yangın söndürme uçağına dönüştürebilirsiniz, bu kiti yaklaşık 2-3 saat içinde kurabilirsiniz ve ardından kabiliyetiniz hazır olur.” dedi.

A400M’in yeteneklerinden de bahseden Vargas, “Bunun avantajı, bu uçağın yavaş ve alçaktan uçabilmesi ve manevra kabiliyetiyle bu operasyonu çok yüksek bir güvenlik standardıyla gerçekleştirebilmesidir.” diye ekledi. Reuters tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yapılan haberde, şirketin kitin potansiyel alıcıları için müşterileriyle görüştüğü ve birkaç yıl içinde kullanımda olmasının planlandığı aktarıldı.