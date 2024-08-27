OTOKAR TULPAR ZMA ile Hanwha Redback, Polonya ihalesinde yarışacak

Defence 24 tarafından yapılan habere göre Polonya, ağır zırhlı muharebe aracı (ZMA) ihalesi düzenlemeyi planlıyor. Resmi olmayan kaynaklara göre ihaleye şu an için en az üç ülkeden katılım sağlanacak. OTOKAR üretimi TULPAR, Rheinmetall tarafından geliştirilen Lynx ve Hanwha Defence tarafından geliştirilen Hanwha Redback ZMA’nın ihalede yer alması bekleniyor.

Polonya’nın ihaledeki temel koşulu, şasi için lisans almak

Polonya’nın ihaledeki temel koşulu, Krab obüsünde olduğu gibi şasi için lisans almak. Polonya’nın Ağır Piyade Muharebe Aracı (CBWP) programı 2023 yılında başlamıştı. Polonya içerisinde Borsuk ZMA’ların üretimi her ne kadar devam etse de ordu içerisindeki eksikliklerden dolayı ihalenin düzenleneceği aktarıldı.

İhalede olması beklenen sistemler

Polonya, şimdilik favori olarak görülen Güney Kore üretimi BWP AS-21 Redback şasisinin teknolojisini kullanmayı hedefliyor. İlk kullanıcısı, M1A2SEPv3 ve M1A1SA versiyonlarındaki Abrams tanklarının yanı sıra AS9 Huntsman versiyonundaki K9 obüslerini de kullanan Avustralya olacak. Defence 24’ün resmi olmayan bilgilerine göre, Kore şasisinin Polonya’nın Ağır Piyade Muharebe Aracı (CBWP) programında olası kullanımına ilişkin görüşmeler, Polonya heyetinin bu yılın Temmuz ayında Kore Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret sırasında görüşüldü.

Değerlendirilen ikinci araç ise Rheinmetall tarafından geliştirilen Lynx’tir. Bu bağlamda aracın ilk kullanıcısı, üretim hattının kurulduğu Macaristan oldu. Hem Alman şirket hem de Kiev temsilcilerinin belirttiği gibi ZMA’nın büyük olasılıkla Ukrayna’ya da teslim edilmesi bekleniyor. 40 tonun üzerindeki bu ZMA, modüler bir yapıya, yüksek düzeyde korumaya sahiptir ve çeşitli versiyonları mevcuttur. Polonya için taretli bir versiyonun da geliştirilebileceği düşünülmekte. Leh makamları tarafından değerlendirilen üçüncü seçenek ise OTOKAR tarafından geliştirilen TULPAR ZMA. Özellikle Estonya ile Doğu Avrupa pazarında neticeli anlaşmalar yapan OTOKAR, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisi ile birlikte silahlanma programını arttıran Polonya için de önemli bir seçenek haline geldi. TULPAR ZMA şu ana kadar Türkiye ve Kazakistan’da test edilirken görüntülendi.

Aralık 2023’te Defence Blog tarafından yapılan habere göre Letonya’nın yeni bir ZMA ihalesi düzenleyeceği belirtilmişti. Bu bağlamda Letonya’nın açtığı ihalede Türkiye’den OTOKAR yapımı TULPAR ZMA, Güney Kore’den Hanwha K-21 ve GDELS ASCOD 2 ZMA’nın ihalede yer alması bekleniyor. İki farklı NATO üyesi tarafından düzenlenen ihalelerde TULPAR ZMA’nın da kazanma olasılığı mevcut.