PKK cephaneliğinden MILAN tipi tanksavar füzesi çıktı

Pençe-Kilit Operasyonu, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, arama-tarama faaliyetleri sırasında Miska köyü yakınlarında bölücü örgüt mensuplarına ait bir sığınağı tespit etti. İçerisinde çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu sığınakta, Alman-Fransız ortak üretimi olan MILAN Tanksavar Füzesi ele geçirildi.

MILAN Füzesi daha önce Şırnak’ta da ele geçirilmişti

Daha önce bu füzelerin, DAEŞ ile mücadele adı altında Suriye’de PKK/YPG’ye sevk edildiği rapor edilmişti. Tanksavar füze trafiği Irak’a kadar uzanırken, MILAN Füzesi daha önce Şırnak’ta da ele geçirilmişti. Bölücü örgüt mensupları son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik tanksavar füze saldırılarını da arttırmış durumda.

Öte yandan Almanya, Türkiye’ye yönelik ambargolarına devam ediyor. ALTAY Ana Muharebe Tankı‘nın Güç Paketi de dahil olmak üzere birçok üründe Türkiye’ye savunma sanayii ambargosu uygulayan Almanya, son olarak ise enerji alanına giriş yaparak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde kullanılacak türbinlerin gümrükten geçişine müsade etmiyor. Yine Türkiye’nin İngiltere’den tedarik etmek istediği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına; İngiltere, İtalya ve İspanya müsade ederken, konsorsiyum ortağı olan Almanya izin vermiyor.