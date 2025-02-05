Rusya'nın yeni hava savunma sistemi IDEX 2025 fuarında tanıtılacak

Defence Turk'ün haberine göre, Rus Kalashnikov Group, yeni kısa menzilli hava savunma sistemi Krona-E’yi ilk kez IDEX 2025’te tanıtacak. Bahse konu fuar 17-21 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilerek savunma sektörünün kilit oyuncularını bir araya getirecek. Bu bağlamda yeni tanıtılacak Krona-E sistemi, tesisler, stratejik kentsel alanlar, özel kargo ve temel iletişim altyapısı için depolama alanları gibi hassas altyapılar için üst düzey koruma sağlamak üzere tasarlandığı aktarılmakta.

Kalashnikov tarafından yapılan basın açıklamasına göre sistemin ana hedefi, başta özellikle hayati tesisleri hedef alan hava saldırıları olmak üzere modern hava tehditlerine karşı koymak olarak belirtilmekte. Daha spesifik olarak sistem, modern çatışmalarda ve asimetrik harp ortamlarında giderek sıklaşan bir tehdit olan orta sınıf insansız hava araçlarını önleme kabiliyetiyle öne çıkmaktadır. Krona-E, algılama, kontrol ve mobil muharebe araçları ya da sabit muharebe modüllerinin çeşitli unsurlarını bir araya getiren entegre bir hava savunma sistemidir. Öte yandan şirket tarafından aktarıldığı üzere söz konusu bileşenlerin tümü otomatik bir ağ içinde birbirine bağlı olup, hava tehditlerine karşı hızlı ve koordineli bir yanıt verilmesini sağlamaktadır. Sistemin imha kabiliyeti 9M340 ve 9M333 olmak üzere iki tip füzeye dayanmaktadır. Army Recognition tarafından yapılan habere göre bahse konu füzeler hava hedeflerine, özellikle de korunan tesisleri tehdit eden insansız hava araçları ve diğer hava araçlarına karşı daha yüksek isabet ve etkili vuruş kabiliyeti sunmak üzere tasarlanmıştır.

9M340 ve 9M333 füzelerinin seçimi, farklı tehdit türlerine uyum sağlayabilen Krona-E’nin etkinliğini ve operasyonel esnekliğini vurgulamaktadır. Ayrıca bu füzeler, hareketli veya önlenmesi zor düşman unsurlarını hedeflerken bile yüksek hassasiyet elde etmelerini sağlayan gelişmiş güdüm sistemleriyle donatılmıştır. Aynı zamanda sistemin, birden fazla hava tehdidinin aynı anda ortaya çıkabileceği karmaşık ortamlarda çalışmak üzere tasarlandığı aktarılmaktadır.