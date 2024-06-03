Savunma sanayiinde 876 milyon dolarlık rekor ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Savunma ve Havacılık ihracatımız Mayıs ayı itibariyle 876 Milyon $ olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aydaki ihracatımız yüzde 9'luk artış gösterdi

İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre % 9'luk bir artış göstererek 2.215 Milyar $ olarak gerçekleşti.

"Ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını yukarıya taşıyoruz"

Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 60 Dolar’ın üzerindeki kilogram başı ihracat rakamlarımızla ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz.

En ufağından en büyüğüne ihracatımızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. "