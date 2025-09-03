  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Savunma ve havacılık sanayii ağustos’ta yüzde 97,3 artışla zirveyi gördü!
Takip Et

Savunma ve havacılık sanayii ağustos’ta yüzde 97,3 artışla zirveyi gördü!

2025 yılı ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayii, yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. ocak–ağustos döneminde ise toplam ihracat yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Savunma ve havacılık sanayii ağustos’ta yüzde 97,3 artışla zirveyi gördü!
Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektörün rekor kıran ihracat performansını açıkladı. 2025 yılı ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayii %97,3'lük olağanüstü bir artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam ihracat, %45'lik büyümeyle 5 milyar 418 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu rakamlar, Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki rekabet gücünün ve yükselen marka değerinin bir göstergesi oldu.

Savunma ve havacılık sanayii ağustos’ta yüzde 97,3 artışla zirveyi gördü! - Resim : 1

Görgün şunları aktardı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. 

Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum.  Millî teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam."

Emlak rayiç bedeline mahkeme kalkanı! Fahiş tutar tırpanlanacakEmlak rayiç bedeline mahkeme kalkanı! Fahiş tutar tırpanlanacakEkonomi

 

Kuruyemiş devi konkordato ilan etmişti! Mahkeme koruma tedbirlerini kaldırdıKuruyemiş devi konkordato ilan etmişti! Mahkeme koruma tedbirlerini kaldırdıEkonomi

 

Savunma Sanayi
KIZILELMA PT-4 agresif tırmanış ve manevra testini tamamladı
KIZILELMA PT-4 agresif tırmanış ve manevra testini tamamladı
Yunan basınında Türkiye'nin savunma sanayisine övgü
Yunan basınında Türkiye'nin savunma sanayisine övgü
HAVELSAN B-250 hafif taarruz uçağının pilotlarını yetiştirecek
HAVELSAN B-250 hafif taarruz uçağının pilotlarını yetiştirecek
The Economist yazdı: Türkiye, savunma sanayisinde stratejik bir aktör haline geldi
The Economist yazdı: Türkiye, savunma sanayisinde stratejik bir aktör haline geldi
Türk savunma sanayii dünya liginde: 5 Türk şirket 'Defense News Top 100' listesinde yer aldı
Savunmada 5 Türk şirket 'Defense News Top 100' listesinde yer aldı
İngiltere ile Norveç arasında 10 milyar sterlinlik fırkateyn anlaşması
İngiltere ile Norveç arasında 10 milyar sterlinlik fırkateyn anlaşması