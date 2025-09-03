Savunma ve havacılık sanayii ağustos’ta yüzde 97,3 artışla zirveyi gördü!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektörün rekor kıran ihracat performansını açıkladı. 2025 yılı ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayii %97,3'lük olağanüstü bir artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam ihracat, %45'lik büyümeyle 5 milyar 418 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu rakamlar, Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki rekabet gücünün ve yükselen marka değerinin bir göstergesi oldu.

Görgün şunları aktardı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Millî teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam."