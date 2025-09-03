  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Emlak rayiç bedeline mahkeme kalkanı! Fahiş tutar tırpanlanacak
Takip Et

Emlak rayiç bedeline mahkeme kalkanı! Fahiş tutar tırpanlanacak

Yüksek rayiç bedeli sorununa karşı ‘budama’ formülü devreye alınıyor. Mahkemeler, gelecek yıllarda fahiş rayiç bedellerini ‘budama’ formülüyle düşürecek. Vergi mahkemeleri, bilirkişi raporlarına dayanarak sadece aşırı yüksek kısmı iptal edebilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emlak rayiç bedeline mahkeme kalkanı! Fahiş tutar tırpanlanacak
Takip Et

Dört yılda bir belirlenen belediye emlak rayiç bedelleriyle birlikte yeni bir emlak vergisi dönemi başlıyor. Rayiç bedellerin 10 ila 15 kat artmasıyla emlak vergileri de önemli ölçüde yükselecek. Yüksek rayiç bedeli emlak vergilerinde fahiş artışlara neden olacak.

Emlak rayiç bedelindeki fahiş tutara yeni formül

Emlak rayiç bedeline ‘budama’ formülü bulundu. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yeni formülde rayiç bedellerin aşırı yüksek kısmı mahkemelerce tırpanlanacak, geriye kalan ‘makul’ tutar yeni rayiç bedel olacak.

İtiraz davası açılabiliyor

Emlak Vergisi’ni belediyeler topluyor, ancak rayiç bedeller belediyelerden bağımsız takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Rayiçler 4 yılda bir belirlendiği için geçmiş enflasyonların etkisiyle aşırı yüksek bedeller oluşuyor.

Mahkeme belirleyecek

Rayiç bedellere itiraz davaları açılabiliyor. Vatandaşın 30 gün içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ancak bu bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Çünkü mahkemeler itirazları ya tümden reddediyor ya da itirazı kabul edip rayiç bedeli iptal ediyor. Bu da kaybeden tarafa büyük dava masrafları çıkarıyor.

Bilirkişi raporuna göre ‘fazlayı budama’ yöntemi uygulanacak 

Avukat Ali Erdem Gündoğan, vergi mahkemelerinin rayiç bedel davalarında ilk kez bu yıl farklı bir yöntem uygulayacağını bildirdi. Gündoğan’ın verdiği bilgiye göre, ‘fazlayı budama’ yöntemi olarak ifade edilen yeni uygulamada, vergi mahkemeleri rayiç bedelle ilgili davalarda yine bilirkişilere başvuracak. Bilirkişiden gelen rayiç bedel komisyonu rayiç bedelinin altındaysa mahkeme bu tutarı ya da kendi belirlediği makul bir tutarı esas alacak ve tümünü değil sadece aradaki farkı iptal edecek.

AK Parti: Mağdur etmeyeceğiz 

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini dikkat çekerek mağduriyetlerin önüne geçeceklerini söylemişti.

Son dakika... Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktıSon dakika... Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktıEkonomi
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyorBakan Şimşek: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyorEkonomi
Üniversite öğrencileri barınma maliyetiyle boğuşuyor! İşte İstanbul’da ilçe ilçe en düşük kiralarÜniversite öğrencileri barınma maliyetiyle boğuşuyor! İşte İstanbul’da ilçe ilçe en düşük kiralarEkonomi
Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi