Emlak rayiç bedeline mahkeme kalkanı! Fahiş tutar tırpanlanacak
Yüksek rayiç bedeli sorununa karşı ‘budama’ formülü devreye alınıyor. Mahkemeler, gelecek yıllarda fahiş rayiç bedellerini ‘budama’ formülüyle düşürecek. Vergi mahkemeleri, bilirkişi raporlarına dayanarak sadece aşırı yüksek kısmı iptal edebilecek.
Dört yılda bir belirlenen belediye emlak rayiç bedelleriyle birlikte yeni bir emlak vergisi dönemi başlıyor. Rayiç bedellerin 10 ila 15 kat artmasıyla emlak vergileri de önemli ölçüde yükselecek. Yüksek rayiç bedeli emlak vergilerinde fahiş artışlara neden olacak.
Emlak rayiç bedelindeki fahiş tutara yeni formül
Emlak rayiç bedeline ‘budama’ formülü bulundu. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yeni formülde rayiç bedellerin aşırı yüksek kısmı mahkemelerce tırpanlanacak, geriye kalan ‘makul’ tutar yeni rayiç bedel olacak.
İtiraz davası açılabiliyor
Emlak Vergisi’ni belediyeler topluyor, ancak rayiç bedeller belediyelerden bağımsız takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Rayiçler 4 yılda bir belirlendiği için geçmiş enflasyonların etkisiyle aşırı yüksek bedeller oluşuyor.
Mahkeme belirleyecek
Rayiç bedellere itiraz davaları açılabiliyor. Vatandaşın 30 gün içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ancak bu bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Çünkü mahkemeler itirazları ya tümden reddediyor ya da itirazı kabul edip rayiç bedeli iptal ediyor. Bu da kaybeden tarafa büyük dava masrafları çıkarıyor.
Bilirkişi raporuna göre ‘fazlayı budama’ yöntemi uygulanacak
Avukat Ali Erdem Gündoğan, vergi mahkemelerinin rayiç bedel davalarında ilk kez bu yıl farklı bir yöntem uygulayacağını bildirdi. Gündoğan’ın verdiği bilgiye göre, ‘fazlayı budama’ yöntemi olarak ifade edilen yeni uygulamada, vergi mahkemeleri rayiç bedelle ilgili davalarda yine bilirkişilere başvuracak. Bilirkişiden gelen rayiç bedel komisyonu rayiç bedelinin altındaysa mahkeme bu tutarı ya da kendi belirlediği makul bir tutarı esas alacak ve tümünü değil sadece aradaki farkı iptal edecek.
AK Parti: Mağdur etmeyeceğiz
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini dikkat çekerek mağduriyetlerin önüne geçeceklerini söylemişti.