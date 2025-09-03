  1. Ekonomim
  3. Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor
Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söylerken, değerlendirmesinin devamında "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Şimşek, sosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı:

"Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi.

Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.

Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

