Kuruyemiş devi konkordato ilan etmişti! Mahkeme koruma tedbirlerini kaldırdı

Türkiye pazarında tanınan 33 yıllık kuruyemiş devi Efe Şekerleme geçtiğimiz aylarda konkordato ilan etmişti.

Kuruyemişten baklavaya kadar 400’ün üzerinde ürün çeşidiyle tanınan Efe Şekerleme’nin konkordato süreciyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Mahkemeden karar çıktı

400'den fazla ürün çeşidiyle hem perakende satış noktalarında hem de ihracat yoluyla tüketiciyle buluşturan Efe Şekerleme Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme kararını verdi. Son görülen duruşmada mahkeme konkordatonun reddine karar verdi.

Üretimi durdurarak işçileri izne çıkarmıştı

Kuruyemiş devi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yılın nisan ayında Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvurmuştu. Şubat ayında üretimini durduran şirket, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı.

İhracat ortağının konkordato ilan etmesiyle krizi daha da derinleşen firma, kendi konkordato süreciyle faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak mahkeme, 27 Ağustos 2025’te görülen duruşmada konkordato talebini reddetti.

Yasal korumadan çıktı

Mahkeme kararında, tüm tedbirlerin kaldırıldığı ve konkordato komiserinin görevine son verildiği belirtildi. Bu karar sonrası şirket, alacaklılara karşı yasal korumadan çıktı.

Markanın geleceği belirsiz

Efe Şekerleme, kuruyemiş, lokum, helva, tahin, pişmaniye, Türk kahvesi, çay ve baklava gibi çok sayıda ürünle hem iç piyasada hem de yurt dışında bilinirlik kazanmıştı. Uzun yıllar Aydın’ın önemli markalarından biri olarak öne çıkan şirketin geleceği, alınan mahkeme kararının ardından belirsizliğe girdi.