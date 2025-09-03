  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. GİB’den yüksek maaşlılara uyarı! Vergi cezası kapınızı çalabilir
Takip Et

GİB’den yüksek maaşlılara uyarı! Vergi cezası kapınızı çalabilir

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024’te 3 milyon TL’nin üzerinde kazananlara vergi ziyaı cezası tebligatlarını göndermeye başladı. Pişmanlıkla beyanname verenler ceza ödemeyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GİB’den yüksek maaşlılara uyarı! Vergi cezası kapınızı çalabilir
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılında 3 milyon TL'nin üzerinde gelir elde eden çalışanlara yönelik 'vergi ziyaı cezası' tebligatlarını göndermeye başladı.

Tebligat işlemleri tamamlandı

GİB, 2024 yılına ilişkin denetimlerini tamamlarken, 7 Nisan 2025 tarihine kadar beyanname teslim etmesi gereken yüksek gelir grubu mensupları hakkında tebligat hazırlama işlemleri tamamlandı.

Vergi dilimi kazançlarına dikkat!

Uygulama, geçtiğimiz yılın tamamında 3 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edenleri kapsayacak.

Uzmanlar, tebligat almamaları halinde mükelleflerin 'pişmanlık başvurusu' yapabileceğine dikkat çekerken, aradan geçen 5 aylık süreye rağmen herhangi bir başvuru işleminde bulunmayan vatandaşlar içinse cezai işlem uygulanacak.

Eylül ayının başlamasıyla birlikte GİB tarafından adreslere tebligat yollama işlemlerinin tamamlandığı öğrenilirken, ilgili mükelleflerin tebligatı aldıktan sonra beyan etmedikleri tutarı cezalı şekilde ödemek zorunda oldukları belirtildi.

Pişmanlık başvurusu için son şans 

Tebligat yollama işlemlerinin tamamlanmasına karşın, bazı adreslere söz konusu zarfların henüz ulaşmadığını hatırlatan uzmanlar, bu süre içerisinde Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceğine dikkat çekti.

Pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen mükellefler için ilk yöntem olarak, ikamet edilen ilçede bulunan vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvuru yapılabilir. İkinci yol ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden 'pişmanlık' seçeneğini işaretleyerek yeni başvuruda bulunabilir.

Beyanname verenler vergi ziyaı cezası ödemeyecek

Pişmanlıktan yararlananlar, ödenecek vergi tutarı kadar olan vergi ziyaı cezasından kurtulurlar. Sadece kanuni gecikme faizi oranındaki pişmanlık zammını öderler. Pişmanlık zammı 7 Nisan’dan sonraki her ay için aylık yüzde 4,5 olarak uygulanacak. 

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez yazdı: Sanayici yakınıyor, TÜİK büyüme açıklıyor: Hangisi doğru?İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez yazdı: Sanayici yakınıyor, TÜİK büyüme açıklıyor: Hangisi doğru?Ekonomi
Togg yeni kredi kampanyasını duyurdu! 863 bin liraya sıfır kilometre T10X fırsatıTogg yeni kredi kampanyasını duyurdu! 863 bin liraya sıfır kilometre T10X fırsatıOtomotiv
Son dakika... Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktıSon dakika... Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktıEkonomi
Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi