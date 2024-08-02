TAAC Havacılık Teknolojileri yeni bir iş birliğine imza attı

Milli Muharip Uçak KAAN ve Hürjet için Demir Kuş test sistemini geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, yeni bir iş birliği duyurdu. Her iki yılda bir düzenlenen ve uzay, havacılık ve savunma endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren FIA 24 Fuarı, TAAC için yeni bir iş birliğine aracı oldu. Bu yıl İngiltere’de gerçekleştirilen FIA 24’e (Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2024) katılan şirket, Emerson ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Global ölçekte dünyanın dört bir yanında teknoloji seviyesi en yüksek kompleks test sistemlerinin birlikte geliştirilmesi amacıyla imzalanan protokol hakkında bilgi veren TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis ATA “Emerson’un Test ve Ölçüm İş Birimi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği protokolü hem KAAN hem de Hürjet için Iron Bird (Demir Kuş) test sistemini geliştirerek ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kritik ve karmaşık test sistemlerinden birini ortaya koymayı başarmış TAAC mühendisliğinin sadece Türkiye’de değil global ölçekte de adından söz ettirmesine imkan tanıyacak” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan NI’ın, Savunma ve Hükümet İş Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Reggie Rector ise, “TAAC ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü, güçlerimizi birleştirerek geliştirmeyi hedeflediğimiz kompleks test sistemlerinde daha ileri seviyede projeler üretmemize imkân sağlayacak. Bu iş birliğinin her iki şirkete de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

TAAC test stratejilerinde gücünü artıracak

Yerli ve milli kritik projelerdeki teknolojileriyle dikkat çeken TAAC’ın mühendisliği ile test ekipmanı, sanal test ve ölçüm sistemleri konusunda önemli bir yetkinliğe sahip Emerson bu anlaşma ile güç birliği yapmış olacak.

Emerson'un merkezi Teksas Austin'de bulunan ve dünyanın alanında önde gelen markalarından biri olan NI'ın çözümleri; interaktif veri toplama ve izleme, test, analiz, görselleştirme, döngüde donanım test geliştirme gibi geniş bir kabiliyet seti ile sadece havacılık sektöründe değil birçok sektörde en kritik ve en karmaşık test sistemlerinin kalbini oluşturuyor. Gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile TAAC ve NI markalarının; havacılık, savunma ve test sistemleri alanlarında birçok yenilikçi projede beraber rol alarak global pazarda daha güçlü bir konum elde etmesi bekleniyor.

Global alandaki etkilerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Enis Ata, “Özellikle savunma ve havacılık alanında, Türk mühendisliğinin göz bebeği olan birçok projenin hayata geçirilmesinde NI Test ve Ölçüm ürünleri ve yüksek performanslı çözümlerinin rolü var. Bu iş birliği ile bu alanda zorlu gereksinimlerin karşılanması ve en ideal test stratejilerinin hayata geçirilmesi amacıyla dünyanın dört bir yanında geliştirilen benzer sistemlerde de Türk mühendisliğinin imzası olacak. Bu vesileyle Emerson ekibine de ülkemizin genç, dinamik ve çalışkan insan kaynağına duydukları güven için ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu olan EDGE Group ile ilk yurtdışı sözleşmesini imzalayan TAAC Havacılık Teknolojileri, yeni iş birliği anlaşması ile yurtdışındaki etkisini genişletmeyi sürdürüyor.