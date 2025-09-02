The Economist yazdı: Türkiye, savunma sanayisinde stratejik bir aktör haline geldi

İngiltere merkezli prestijli dergi The Economist, küresel savunma sanayisine dair çarpıcı bir analiz yayımladı. Dergi, Rusya'nın savaş ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle küresel savunma pazarında gerilemesiyle ortaya çıkan boşluğa dikkat çekti.

Analizin odağında ise Türkiye vardı. The Economist, Türkiye'nin gelişmiş insansız hava araçları (İHA), siber savunma sistemleri ve modern mühimmatlarıyla "oyunun kurallarını değiştiren stratejik bir aktör" haline geldiğini vurguladı.

Rusya'da ciddi düşüş yaşanıyor

Yazıya göre, modern mühimmat ve ileri teknolojili silah sistemlerine ihtiyaç giderek artarken, Batı’daki dev savunma sanayileri eski üretim kapasitelerine ulaşmakta gecikiyor. Dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı olan Rusya ise hem savaşın maliyeti hem de Batı yaptırımlarının parça tedarikini kilitlemesi nedeniyle ciddi bir düşüş yaşıyor. Rusya’nın silah ihracatının 2022’ye kıyasla yüzde 50 gerilediğini, geleneksel müşterilerinin de artık alternatif tedarikçilere yöneldiğini aktardı.

Türkiye öne çıktı

Türkiye, savunma sanayisinde boşluğu dolduran ülkeler arasında öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “yerli ve milli” üretim hamlesi sayesinde, ülkenin savunma ihracatı 7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Analizlerde, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçlarının savaşların seyrini değiştiren örnekler arasında yer aldığı belirtilirken, kara, deniz ve hava platformlarındaki modernizasyon çalışmalarıyla Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel değil, küresel bir aktör konumuna geldiği vurgulandı.

The Economist, Türk savunma şirketlerinin Avrupa pazarına yaptığı yatırımlarla yalnızca silah tedarik eden değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve stratejik iş birlikleri kuran bir yapıya dönüştüğünü aktardı.