Uğurcan Çakır, Süper Lig’in transfer rekorunu kırdı

Trabzonspor’dan, bonuslar da dahil olmak üzere toplam 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en pahalı yerli transferi ünvanını elde etti.

Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve birçok önemli zaferde katkısı bulunan Uğurcan Çakır'ın yeni adresi Galatasaray oldu. Uğurcan, bonuslarla birlikte toplam 36 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takıma gitti. 29 yaşındaki kaleci, bu rakamla Süper Lig'de transfer rekoru da kırdı.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarda yeni rekor

Milli eldiven, bonuslar da dahil edildiğinde 36 milyon Euro ile Fenerbahçe’den Brighton’a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i geride bırakarak, hem yurt içi hem de yurt dışı transferlerde Süper Lig tarihinin en pahalı satışı oldu.

Ayrıca Süper Lig takımları arasındaki en yüksek bonservisli transfer olarak da kayıtlara geçti.

Trabzonspor’un kasasına rekor gelir

Trabzonspor, bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etti. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, 36 milyon Euro karşılığında sarı-kırmızılı formayı giyerken, daha önceki kulüp rekorunu ikiye katladı. Bugüne kadar Yusuf Yazıcı’nın 18.5 milyon Euro’ya Lille’e transferi Trabzonspor tarihindeki en pahalı satıştı.

Karadeniz temsilcisi, daha önce Ahmetcan Kaplan’ı 9.5 milyon Euro’ya Ajax’a, Gökdeniz Karadeniz’i 8.7 milyon Euro’ya Rubin Kazan’a ve Fatih Tekke’yi 7.5 milyon Euro’ya Zenit’e göndermişti.

