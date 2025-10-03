Türk zırhlısı Macaristan'da sahaya çıktı, sayısı 5'e katlanacak

Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde ve NATO çerçevesinde gerçekleştirilen, ülkenin yakın tarihindeki en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25), uluslararası iş birliğini ve modernizasyonun sahaya yansımasını gözler önüne serdi. Yedeklerle birlikte 22 bin kişinin katıldığı tatbikata, Macaristan'ın yanı sıra Türk, Hırvat, İtalyan ve diğer müttefik askerleri katıldı.

Türk zırhlısı Macaristan'da sahaya çıktı

Tatbikatın önemli bir ayağını, Nurol Makina'nın yerel paydaşlarla iş birliğiyle Macaristan ordusuna kazandırdığı Gidran 4x4 zırhlı araçların kullanımı oluşturdu.

Macaristan'ın savunma kapasitesini taktik seviyede test etmek, katılımcı unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği artırmak ve tüm ordu bileşenlerini entegre etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, envantere ilk olarak 2020 yılında katılan ve Ejder Yalçın aracının Macaristan ordusuna özelleşmiş versiyonu olan Gidran araçları aktif rol aldı.

Hızlı konuşlanma ve kuvvet koruma yetenekleriyle dikkati çekti

Gidran araçları, Macaristan'ın modernizasyon çabalarının somut bir göstergesi olarak sahada yerini aldı ve tatbikat senaryolarında, hızlı konuşlanma ve kuvvet koruma yetenekleriyle dikkati çekti.

Araçlar, tatbikatın özellikle intikal, lojistik destek ve keşif görevleri gibi mobilite gerektiren safhalarında kullanılarak, zorlu arazi koşullarında dahi personelin yüksek düzeyde korunmasını ve görev etkinliğini sağladı. Türkiye'nin de Mekanize Piyade Bölüğü ile katılım sağladığı tatbikatta, Türk askeri ile Macar ve diğer müttefik kuvvetlerin, Nurol Makina'nın yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip bu platformlarıyla beraber çalışması, NATO standartlarındaki uyumu pekiştirdi.

Yerel üretim için geri sayım

Nurol Makina tarafından Macaristan Ordusundan ve Savunma Bakanlığına bağlı firmalardan uzmanların katılımı ile tasarımı özelleştirilen ve Türkiye'de üretilen Gidran araçlarının sayısı 100'ü geçti.

Şirket, Macaristan'da yerel katkıyla yapılacak üretime yönelik olarak Nurol Makina Hungary şirketini kurdu, sonrasında da Raba Otomotiv ile bir ortak girişim hayata geçirildi.

Macaristan üretiminin tedarik zincirinin oluşturulması için firmalarla yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Gelecek yıl yerel üretim çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Macaristan'da Nurol Makina ve Raba ortaklığı ile 400'ün üzerinde araç üretilmesi planlanıyor. Böylece ülkedeki Gidran 4x4 sayısı 5'e katlanacak.

Adaptive Hussars 2025 Tatbikatı kapsamında ihtiyaç duyulan bakım-onarım, lojistik destek çalışmaları için de Macar ürün destek partneri ile birlikte Nurol Makina Hungary ekipleri tarafından yoğun destek sağlandı.