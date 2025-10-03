  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Böylesi görülmedi! Cha 1107-7626 saniyede 6 milyar ton büyüyor
Takip Et

Böylesi görülmedi! Cha 1107-7626 saniyede 6 milyar ton büyüyor

Araştırmacılar, henüz oluşum aşamasındaki bir gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını kütlesine katarak saniyede 6 milyar ton büyüdüğünü ve bunun bir gezegen için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek büyüme oranı olduğunu tespit etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Böylesi görülmedi! Cha 1107-7626 saniyede 6 milyar ton büyüyor
Takip Et

Avrupa Güney Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta herhangi bir yıldızın yörüngesini izlemediği ve uzayda serbestçe hareket ettiği için "başıboş gezegen" kabul edilen bir gök cismine yönelik çalışma yürüttü.

Teleskopla elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, Jüpiter'in 5 ila 10 katı kütleye sahip "Cha 1107-7626" adlı gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını bünyesinde topladığını ve ağustos itibarıyla saniyede 6 milyar ton oranında büyüdüğünü gözlemledi.

Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek büyüme seviyesi

"Başıboş gezegenin" bu büyüme oranının, herhangi bir gezegen türü için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek düzeyde olduğu belirtildi.

Ayrıca, gezegenin büyüme oranının sabit kalmadığı, kütle artışındaki hızın sadece birkaç aylık süreçte 8 katına çıktığı vurgulandı.

Araştırmacılar, bulguların başıboş gezegenlerin oluşum evrelerine ilişkin fikir verebileceğini ifade etti.

Çalışmanın sonuçları, "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Teknoloji
KVKK’dan küçük işletmelere VERBİS muafiyeti
KVKK’dan küçük işletmelere VERBİS muafiyeti
TÜİK ilk kez açıkladı: Türkiye’nin yapay zekâ profili belli oldu
TÜİK ilk kez açıkladı: Türkiye’nin yapay zekâ profili belli oldu
ChatGPT, ebeveyn denetimlerini devreye aldı
ChatGPT, ebeveyn denetimlerini devreye aldı
5G için geri sayım! İhale tarihi açıklandı: Sektörlerde büyük dönüşüm yolda
5G için geri sayım: Sektörlerde büyük dönüşüm yolda
Uzmanlar uyardı: Sinyal vermeyen telefonlar 90 gün içinde kapanacak
Uzmanlar uyardı: Sinyal vermeyen telefonlar 90 gün içinde kapanacak
Uluslararası Uzay Kongresi’nde, Türkiye vizyonu dünyaya anlatılacak
Uluslararası Uzay Kongresi’nde, Türkiye vizyonu dünyaya anlatılacak