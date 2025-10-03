ABD'li savunma şirketinden sürü dronlara karşı imha testi

  1. Ekonomim
ABD merkezli Epirus şirketi tarafından geliştirilen Leonidas Yüksek Güçlü Mikrodalga (HPM) Sistemi, 61 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre ABD’li savunma şirketi Epirus, 26 Ağustos’ta yaptığı canlı atış gösteriminde yüksek güçlü mikrodalga (HPM) tabanlı anti-drone sistemi Leonidas’ı test etti. Sistem 5 farklı senaryoda toplam 61 dronun tamamını (61/61) devre dışı bıraktı.

Gösterimde öne çıkanlar

Toplu başarı: Leonidas, tüm senaryoları başarıyla tamamlayarak %100 neutralizasyon sağladı. Finalde tek bir anlık, düşük-yancı (low-collateral) HPM darbesiyle 49 dronluk sürü bertaraf edildi.

Senaryolar: Çok-açılı karşı-sürü kaydı (aynı anda farklı yönlerden gelen grupları sırayla hedefleme), seçici hedefleme (yakın konumdaki iki droneden sadece birini yazılım üzerinden seçip etkisiz hâle getirme), hassas kesme (dronu önceden tanımlı güvenli bir alanda yere indirme) ve eşzamanlı çoklu hedef etkisizleştirme gibi operasyonel açıdan anlamlı görevler icra edildi.
Düşük yan etki ve yazılım-tanımlı kontrol: Sistem, yazılım-tanımlı form dalgalarıyla hedefi tam istenen yerde ve şekilde etkisiz hale getirebildi; bu da altyapı ve personel için “düşük collateral” riski sunduğunu gösteriyor.

Etkinlik, Indiana’daki Camp Atterbury’de davetli katılımcılar önünde gerçekleştirildi; ABD Savunma Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli ABD kuruluşlarından ve 9 müttefik ülkeden temsilciler yer aldı.

Epirus CEO’su Andy Lowery gösterim sonrası, “Bu Epirus için bir dönüm noktası. Silahlanmış elektromanyetik müdahalemizi sergilemenin, Leonidas’ın tek seferde birden fazla hedefle mücadelede görev-uygun tek çözüm olduğunu göstermenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Leonidas’ın ilk nesli 2022’de şirketin kendi Ar-Ge fonlarıyla geliştirilmişti. Bu bağlamda Epirus, Temmuz 2025’te duyurduğu yeni versiyonun aynı form faktöründe operasyonel menzil ve etkiyi iki kattan fazla artırmasının beklendiğini açıkladı.

