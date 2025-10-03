  1. Ekonomim
  2. Fuarcılık
  3. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim'de İstanbul'da kapılarını açacak
Takip Et

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim'de İstanbul'da kapılarını açacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF 2025) 6-7 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde çeşitli sektörlerden paydaşları buluşturacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim'de İstanbul'da kapılarını açacak
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Enerjimiz verimli, geleceğimiz güvenli" temasıyla düzenlenecek etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek enerji verimliliğinde yeni nesil çözümlerin tartışılacağı kapsamlı bir platform sunacak.

EVF 2025, İstanbul’da enerji verimliliğinde yenilikçi çözümleri buluşturacak

6-7 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek EVF 2025, paneller, oturumlar ve fuar alanında sergilenecek yenilikçi teknolojilerle, ulusal ve uluslararası katılımcılar için ilham verici bir buluşma noktası olacak.

Forumun açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmalarının ardından bu yıl 25'incisi düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) ile 2'incisi düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması (BENVER) kapsamında dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

Forumla eş zamanlı düzenlenecek fuarda, enerji sektörünün önde gelen firmaları yer alacak. Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sağlayacak politikaların, teknolojilerin ve işbirliklerinin konuşulduğu en kapsamlı platformlardan biri olan EVF 2025, bu yıl da karar vericiler, uzmanlar ve sektör temsilcileri için buluşma imkanı sağlayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar fuar alanında veya Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın internet adresinden çevrim içi yapılabiliyor.

Gayrimenkulde fiyatlama krizi ihalelerle aşılıyor: Hem alıcı hem satıcı kazanıyorGayrimenkulde fiyatlama krizi ihalelerle aşılıyor: Hem alıcı hem satıcı kazanıyorEmlak
Bir kap mama, bir dünya sevgi: NaturalNest ve Etkin Eczacılık Derneği’nden anlamlı projeBir kap mama, bir dünya sevgi: NaturalNest ve Etkin Eczacılık Derneği’nden anlamlı projeŞirket Haberleri

 

Fuarcılık
Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı küresel pazara açılıyor
Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı küresel pazara açılıyor
FDI 2025: Türk tasarımının yaratıcı vizyonu
FDI 2025: Türk tasarımının yaratıcı vizyonu
Mobilya sektörünün geleceğini şekillendiren 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı
Mobilya sektörünün geleceğini şekillendiren 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 30. yaşında
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 30. yaşında
Mobilya sektörünün geleceği, 27. İntermob Fuarı’nda şekillenecek
Mobilya sektörünün geleceği, 27. İntermob Fuarı’nda şekillenecek
MİB ile KFA Fuarcılık, MEEXX 2025 için güçlerini birleştirdi
MİB ile KFA Fuarcılık, MEEXX 2025 için güçlerini birleştirdi