Bir kap mama, bir dünya sevgi: NaturalNest ve Etkin Eczacılık Derneği’nden anlamlı proje

Alyors Grup’un yenilikçi takviye gıda markası NaturalNest, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarına umut olan anlamlı bir projeye daha imza attı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Hayvan Dostu Eczane” Projesi, bu yıl da büyüyerek devam etti. Etkin Eczacılık Derneği ile birlikte yürütülen proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki eczaneler patili dostlar için güvenli birer destek noktasına dönüştü. NaturalNest, proje kapsamında Haçiko’ya 1 ton mama bağışında bulunurken, 500 eczaneye mama kabı ve kuru mamadan oluşan özel kitleri ulaştırdı. Bu eczaneler, camlarında yer alan “Hayvan Dostu Eczane” görseliyle aynı zamanda sokak hayvanları için koruyucu bir durak haline geldi. Proje, hayvanların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verirken, toplumda kalıcı bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Proje kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Etkin Eczacılık Derneği Başkanı Erdal Akköse, Haçiko Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Meltem Uçar ve NaturalNest Ürün Müdürü Vijdan Çelik de konuşmalarını yaptı.

“Eczaneler, toplumsal duyarlılığın güçlü birer temsilcisi”

NaturalNest Ürün Müdürü Vijdan Çelik, “NaturalNest olarak en değerli paydaşlarımızdan biri olan eczacılarımızla birlikte anlamlı bir adım atmak istedik. Eczanelerin yalnızca sağlık hizmeti sunan merkezler olmadığına, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın da güçlü temsilcileri olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz Hayvan Dostu Eczane Projesi kapsamında, Haçiko Derneği’ne 1 ton mama bağışladık, Türkiye genelinde eczanelerimize 500 kilo mama ulaştırdık ve mama kaplarıyla birlikte eczanelerimizin camlarını “Hayvan Dostu Eczane” görselleriyle buluşturduk. Bizim için her bir mama kabı, hayvan dostlarımıza gösterdiğimiz sevginin ve sorumluluk bilincimizin bir simgesi. Bu projeyle yalnızca sokak hayvanlarına destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda hayvan sevgisinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

“Sokak hayvanlarını korumak, aslında toplum sağlığını da korumaktır”

Ayrıca, etkinliğe katılım sağlayan Etkin Eczacılık Derneği Başkanı Ecz. Erdal Akköse, projeye olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:

“Biz eczacılar olarak, sağlık hizmetinin kapısı olduğumuz kadar, toplumsal vicdanın da sesiyiz. Bu nedenle bugün burada Hayvan Dostu Eczane Projesi için bir aradayız. Bu proje, eczanelerin patili dostlarımıza da bir kapı olmasını amaçlıyor. Bir mama kabı, bir su kabı, bir tebessüm… Küçük gibi görünen ama büyük farklar yaratan adımlar… NaturalNest ve Etkin Eczacılık Derneği’nin ortak vizyonuyla bu adımı bugün hep birlikte atıyoruz. Sokak hayvanlarını korumak, aslında toplum sağlığını da korumaktır. Unutmayalım ki, hayvan dostu bir şehir, aslında insan dostu bir şehirdir.”

Alyors Grup ve NaturalNest’in, “Hayvan Dostu Eczane” Projesi, hem bugünü hem de yarını düşünen bir sorumluluk anlayışıyla şekilleniyor. Marka, doğa ve tüm canlılarla kurduğu bağı toplumsal katkı ile birleştirerek sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu anlamlı adım, oluşturduğu bilinç ve yaydığı sevgi ile geleceğe bırakılan değerli bir iz niteliği taşıyor.