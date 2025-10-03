Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025 listesi belli oldu

Eğitim, teknoloji, taşımacılık, üretim, mühendislik ve profesyonel hizmetler gibi birçok sektörden şirketin dahil olduğu liste, “Great Place To Work For All” metodolojisiyle hazırlandı. Şirketlerin çalışanlarının katıldığı “Trust Index” anketleri ile “Culture Brief” sonuçları değerlendirilerek oluşturulan “Best Workplaces in Anatolia 2025” listesinde, çalışanlarına güven ve bağlılık ortamı sunan firmalar öne çıktı.

Listeye giren şirketlerde çalışanların %88’i iş yerinde olumlu bir deneyim yaşadığını belirtirken, bu oran diğer şirketlerde %56’da kaldı. Ayrıca çalışanların %88’i kurumlarını “harika bir iş yeri” olarak tanımlarken, standart şirketlerde bu oran %49 olarak ölçüldü.

Çalışanların yüzde 87’si işlerine severek geliyor

Listeye giren şirketlerde çalışanların yüzde 80’i “Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkânı bulunmaktadır.” ifadesine katılıyor. Bu oran standart şirketlerde yüzde 35 seviyesinde. Veriler listeye giren şirketlerde çalışanların yüzde 83’ü yöneticilerin iyi çalışmayı ve özel çabayı takdir ettiğini ifade ediyor. Bu oran standart şirketlerde yüzde 44 seviyesinde kalıyor. 'Anadolu’nun En İyi İşverenleri 2025' listesinde yer alan şirketlerde çalışanların yüzde 87’si işlerine severek geldiklerini ifade ediyor.

“En çok hak eden çalışanlar yükselmektedir”

Çalışanların yüzde 84’ü duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamına sahip olduklarını belirtirken, standart şirketlerde bu oran yüzde 43’te kalıyor. Öte yandan çalışanların yüzde 76’sı “En çok hak eden çalışanlar yükselmektedir.” görüşünü paylaşıyor. Standart şirketlerde bu oran yüzde 33 seviyesinde.

Great Place To Work Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025

10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

1.Ones Technology

2.TeklifimGelsin

3.ADL Kurumsal

4.Anapet Taşımacılık

5.Vygon Türkiye

100+ Çalışan Sayısı Kategorisi

1.Anka Bilim Koleji

2.Beştepe Koleji

3.İkas Teknoloji

4.Plan-S

5.Numesys İleri Mühendislik

6.Mobiliz