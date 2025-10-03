Citigroup petrolde hedef düşürdü!

Geçen ay %4’ün üzerinde değer kaybeden petrol fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı yükselişle toparlanma eğilimi gösteriyor. Saat 14.30 itibarıyla Brent petrol %0,11 artışla 64,30 dolardan, ABD ham petrolü ise %0,12 yükselişle 60,52 dolardan işlem görüyor.

Petroldeki son toparlanma çabasına karşı haftalık bazda brent tipi petrol yüzde 6,45, ABD ham petrolü ise yüzde 6,91 kayıpla fiyatlanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin hafta sonu üretim seviyelerini görüşeceğini hatırlatan Citi analistleri ise OPEC+ grubunun ihracatının 2025’in son çeyreğinde artabileceğini söyledi.

ABD merkezli banka, bu durumun petrol fiyatları üzerinde satış baskısının artmasına yol açacağını belirterek kısa vadeli (0-3 aylık) fiyat görünümünü revize etti. Buna göre Citi, yıl sonuna kadar brent petrolde 60 dolar, WTI türü petrolde ise 57 dolar seviyelerinin görülebileceğini aktardı.