DASK’a yeni genel sekreter

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreterlik görevine Serpil Günal getirildi.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) İşletme AŞ Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık ve Bankasürans Grup Başkanı görevlerinde bulunan Günal, DASK Genel Sekreterliği'ne bugün itibarıyla başladı.

Günal'dan önce DASK Genel Sekreterlik görevini yürüten Mesut Güçlü ise yeni yapılanma kapsamında DASK Yönetim Kurulu Raportörü oldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 1998'de mezun olan Günal, Gazi Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimini de tamamladığı yıl Ziraat Bankası 10. Dönem Bankacılık Okulu'na başladı.

Günal, Ziraat Bankası'nda, "Ticari Krediler", "Kredi ve POS fiyatlaması", "Bireysel Krediler", "Pazarlama ve Banka Sigortacılığı" konularında çeşitli birimlerde çalıştı.

Atılım Üniversitesi'nden MBA yüksek lisans derecesini 2006'da tamamlayan Günal, 2017 ve 2020 döneminde Ziraat Sigorta AŞ ve Ziraat Emeklilik AŞ'de sırasıyla Operasyon ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Serpil Günal, 2020'de Tarım Sigortaları Havuzu İşletme AŞ Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Günal, TARSİM'de yürüttüğü görevlerin ardından geçen yıl eylülde Ziraat Bankası'nda, Tarım Bankacılığı ve Banka Sigortacılığı konularından sorumlu Grup Başkanı görevinde bulundu.