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SEDDK iki sigorta şirketinin faaliyetlerini durdurdu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kötü yönetim ve mevzuata aykırılıklar nedeniyle AcnTurk Sigorta'nın tüm branşlarda, Arex Sigorta'nın ise kefalet branşında faaliyetlerini durdurdu.

Haber Merkezi
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SEDDK iki sigorta şirketinin faaliyetlerini durdurdu
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kötü yönetim, sigortacılık mevzuatına aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve mevcut sözleşmeleri yenileme (temdit) yetkisinin, sermaye yeterliliği şartları sağlanana kadar kaldırıldığı belirtildi.

Arex Sigorta AŞ’ye ilişkin olarak ise, kötü yönetim ile sigortacılık ve diğer mali mevzuata aykırı işlemler gerekçesiyle şirketin kefalet branşındaki ruhsatının iptal edildiği, diğer tüm branşlardaki yeni sigorta sözleşmesi yapma ve temdit yetkisinin de gerekli koşullar sağlanıncaya dek kaldırıldığı bildirildi.

Arex Sigorta'dan açıklama

Arex Sigorta, kefalet branşındaki faaliyet ruhsatının iptal edilmesi ve diğer tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ile temdit yetkisini kaldırmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Şirketin açıklamasında, SEDDK tarafından alınan kararın hukuka aykırı, haksız ve yargısal süreç işletilmeden verilmiş olduğu ifade edilerek şu açıklama yapıldı: 

Şirketimizin konuya ilişkin haklı savunmalarını içeren, ekleriyle birlikte 600 sayfaya yakın savunmalarımızın 09.04.2025 tarihinde saat 16.46'da Kuruma teslim edilmesine rağmen, 10.04.2025 tarihinde saat 10.00'da başlayan SEDDK Kurulu'nda bu karar çıkmıştır. Haklı savunmalarımız hiçbir şekilde dikkate alınmaksızın, açıkça yargısız infaz yapılarak verilen bu haksız karara karşı derhal yasal yollara başvurulacaktır.

SEDDK tarafından alınan bu haksız karar Şirketimiz yanı sıra sektördeki paydaşlarımız ve sigortalılarımız açısından da haklı endişelere yol açabilecek bir karardır. Kurulduğu günden bu yana her dönem kâr elde eden ve özkaynakları sürekli güçlenen, sermaye yeterlilik oranı ve teknik kârlılığı ilk 10 şirket arasında yer alan, yeni sigorta ürünleriyle sigortacılık pastasını büyüten Şirketimiz bu süreçte başta sigortalılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaktır.

Şirketimize yapılan bu haksız uygulamanın karşısında tüm yasal haklarımızı arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

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