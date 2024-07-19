SEDDK'dan GRI Sigorta açıklaması: Tedbirler devam ediyor

SEDDK'da yapılan açıkmada GRI Sigorta'nın üzerindeki birçok tedbirin halen devam ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

" Bugün bazı basın yayın mecralarında yayınlanan GRI Sigorta AŞ’ye ilişkin haberlere dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere, GRI Sigorta AŞ’ye sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla 27/11/2023 tarihinden bu yana Kurumumuz tarafından tedbirler uygulanmaktadır. Bu kapsamda Şirketin;

• Sigorta poliçesi düzenleme ve uzatma yetkisi kaldırılmış,

• Sigorta portföyünün idaresi Güvence Hesabına bırakılmış,

• Tüm varlıklarına bloke konulmuş,

• Yönetim kurulu üyelerinin tümü görevden alınmıştır.

Nihai karar henüz verilmedi

Tedbir kararlarımızın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan idari davada, davanın esasına ilişkin nihai karar henüz verilmemiş olup yargılama süreci devam etmektedir.

Bununla birlikte, Mahkemece verilen ara kararla, itiraz yolu açık olmak üzere tedbirlerimizden sadece Şirket yönetim kurulunun görevden alınmasına dair olanlarının yürütmesi durdurulmuştur.

Diğer tüm tedbirler uygulanmaya devam ediyor

Bir başka ifadeyle, Şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulmasına, sigortacılık portföyünün idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına ve malvarlığı blokajına ilişkin diğer tüm tedbirlerimiz hâlihazırda uygulanmaya devam etmektedir. Şirket yönetim kurulunun değişmesi Şirketin herhangi bir sigortacılık faaliyetinde bulunabileceği anlamına gelmediğinden mevcut portföyün yönetimi Güvence Hesabı aracılığıyla devam etmektedir.

Ayrıca, Şirket nezdinde yürütülen denetim faaliyetlerimiz kapsamındaki tespitlere dair gerekli bildirimler bir süre önce ilgili adli ve idari mercilere intikal ettirilmiş olup konuya dair süreç titizlikle takip edilmektedir."