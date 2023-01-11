Sigorta bağlantılı kredi dönemi başladı

Maher Holding bünyesinde kurulan Quick Finans, ‘Poliçe Prim Kredisi’ ile tüm sigorta poliçeleri için 12 ay taksit imkanı getirdi. İlk kez uygulanan bu ürünle birlikte Türkiye, ‘kredi bağlantılı sigortalar kavramının yanında, sigorta bağlantılı krediler’ kavramı ile tanışmış oldu.

Konuyla ilgili EKONOMİ gazetesine açıklama yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Ürün, grubumuza özel değil, münhasırlık sözleşmesi yok, sektörün hizmetine sunuldu. İsteyen başka sigorta şirketleri de Quick Finansla anlaşma yapıp poliçe prim kredisini sigortalılarına sunabilir” dedi. Bu hizmetten ilk aşamada esnaf dahil kurumsal ve ticari sigortalıların faydalanabileceği bilgisini paylaşan Yaşar, sistemsel geliştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bireysel tarafın da dahil edileceğini açıkladı.

Diğer taraftan, mühendislik gibi bazı uzun vadeli, yani bir yılı aşan süreli işlerde taksit imkanının 36 aya kadar uzayabildiğini paylaşan Yaşar, şunları söyledi: “Trafik sigortaları dahil tüm branşlardaki Quick Sigorta poliçelerine 12 ay taksit imkânı sunan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi ile sigortalılar satın alacakları poliçelerin primlerini kredi ile ödeme imkanına kavuştu. Maher Holding Sigorta Grubu’nun acentelerin finansal markete dönüştürülmesi vizyonunda önemli bir adım olan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi, sektörün düzenlediği tüm poliçeler için sigortalılar tarafından kullanılabilecek.

İlk kredisini Ağustos 2022’de basiretli tacir işyeri sigortası prim kredisi olarak kullandıran Quick Finans’ın Quick Sigorta ile geliştirdiği ürün, özellikle trafik sigortalarında yaşanan taksit sorununu ve genel olarak yaşanan kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracak. Bir ödeme sistemi ve vadelendirme aracı olarak da değerlendirilen ‘Poliçe Prim Kredisi’ uygulamasını ilk başlatan Quick Sigorta’nın acenteleri, sigortalılarının talebi doğrultusunda ön limit talebi ve kredi başvurusunda bulunabilecekler.”

“Türkiye’yi yeni bir kavramla tanıştırdık”

“Türkiye’de ilk kez bir sigorta grubu tarafından sunulan ‘poliçe primlerinin kredilendirilmesi’ uygulaması yenilikçi ve hibrit bir sigorta-finans modelini de beraberinde getiriyor” diyen Ahmet Yaşar, “Sektöre yön veren bir şirket olarak finansal sigortalar konusundaki uzmanlığımız ile kamuoyunu, bugüne kadar bildiğimiz ‘kredi bağlantılı sigortalar kavramının yanında, sigorta bağlantılı krediler’ kavramı ile tanıştırdık” ifadelerini kullandı.

‘Poliçe Prim Kredisi’nin sigortalılara ödeme kolaylığı sağlarken acentelere de yeni bir tahsilat ve vadelendirme modeli getirdiğinin altını çizen Yaşar, şöyle devam etti: “Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Quick Finans, 2023 yılına hızlı bir giriş yaparak yakın zamanda otomotiv finansmanında Çin merkezli global otomotiv markası Chery ile bir iş birliğine imza attı. Maher Holding Sigorta Grubu olarak biz de Quick Finans ile yeni projeler ve sigorta bağlantılı yeni kredi ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Kredi kullanım süreci nasıl işleyecek?

Sürecin işleyişiyle ilgili ayrıntıları paylaşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şunları söyledi: “Kısa bir süre içerisinde acente ekranlarında yüzde 100 online çalışacak ‘Poliçe Prim Kredisi’ni kullanmak isteyen sigortalılar, acenteleri aracılığıyla taleplerini iletebilecekler. Şu aşamada acenteler şirketin finansal sigortalar birimine, ön limit talebi olarak ya da teklif/poliçe talebi aşamasında prim kredi başvurusu yaparak süreci başlatacaklar.” Yaşar, Quick Finans’ın mevcut finans kuruluşlarından farkını ise şöyle anlattı: “Yeni nesil bir profil çizen Quick Finans’ın dört önemli farkı bulunuyor. İlki bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olması. İkincisi geniş yelpazede kredilendirme yapabilmesi. Üçüncüsü konut finansmanı sağlayabilecek ayrı bir ruhsata sahip olması. Özellikle bina tamamlama sigortalı inşaatlara sağlanacak kredi, Türkiye’de yepyeni bir alan açacak. Bu alanı ise ilk olarak Quick Sigorta acenteleri açmış olacak. Dördüncü farkı ise yeni nesil teknolojileri ve finansman modellerini kullanacak olması.”