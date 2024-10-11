“Sıkıntı derinleşecek alacaklarınızı bir an önce tahsil edin” uyarısı 

Hüseyin GÖKÇE

Uygulanan sıkı para politikası birçok sektörde olumsuz etkisini sürdürüyor. Bunun yatırım ve üretime olan etkileri, ilgili kurumların istatistiklerine de yansıyor. Sanayi üretiminde yaşanan durağanlık yanı sıra teşvik belgeli yatırımlarda gözle görülen bir durağanlık göze çarpıyor.

Bu gelişmeler ışığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerin rekabet gücünü artıracak tedbirlere yönelik de çalışmalar sürdürdüklerini bildirdi.

Bu gelişmelerden birçok sektör gibi; otomotiv, beyaz eşya, sigorta gibi sektörler de olumsuz etkilendi.

Özellikle otomobil sigortalarına yönelik araç sahiplerinin çok da istekli davranmadıkları gözleniyor. Sürücülerin zorunlu trafik sigortasını mecburen yaptırırken, ihtiyari olan kaskoya eskisi kadar ilgi göstermediklerinin altı çiziliyor.

Ekonomik durgunluğa yönelik birçok platformda akademisyenler beklentilerini dile getirirken, EKONOMİ’nin Sapanca’da düzenlediği Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde de konu tartışıldı. Prof. Dr. Hakan Kara’nın, “Türkiye ekonomisi yumuşak inişe geçti” ifadeleri gazetemizde hafta başında manşete taşındı.

Tabii ki iş dünyası temsilcileri de zaman zaman tahsilat konusunda yaşanan sıkıntıları kamuoyu gündemine taşıyarak uyarılarda bulunuyorlar. Birçok sektörün vadeli ticareti durdurduğu, sadece peşin çalıştığı vurgulanıyor.

Bu tartışmalar sürerken, bir sigorta şirketinin acentelerine gönderdiği uyarı mesajı ise dikkat çekici nitelik taşıyor.

Acentelere, ulusal ve global piyasa dalgalanmalarını yakından takip ettiklerini bildiklerini belirten sigorta şirketi, sıkıntıların yakın zamanda daha da derinleşmesinin beklendiğini söylüyor.

Aynı yazıda, sigortacılık sektöründe sıkça kullanılan açıktan kesilen poliçe veya acentelerin kendi kredi kartlarıyla fonladıkları işlerin tahsilatının ilerleyen günlerde daha da zorlaşacağının altı çizilirken, piyasadaki alacakların acilen tahsil edilmesi ve açıktan poliçe düzenlemesinden kaçınılması konusunda uyarı yapılıyor.