Türkiye "Sigorta" Sohbetleri, Bursa'da devam ediyor

Türkiye "Sigorta" Sohbetleri'nin üçüncü durağı Bursa oldu. Türkiye Sigorta'nın EKONOMİ gazetesi iş birliğiyle düzenlediği ekinlikte, bölgenin sigortacılık konusundaki ihtiyaçlarını ve potansiyelini mercek altına almak üzere sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bölgedeki sektör temsilcileri bir araya geldi. Panelde, Bursa'nın Türkiye Sigorta için önemi rakamlarla ortaya konuldu.

EKONOMİ gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcı Remzi Duman, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Aslan, Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer, Parlamış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Parlamış konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, Türkiye Sigorta olarak, sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştirdiklerini söyledi.

Duman, lider şirket olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri bu sohbetlerle ülkeyi daha iyi tanıyıp kişilerin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu daha yakından öğrenme fırsatı bularak sigorta farkındalığını arttıracaklarına inandıklarını kaydetti.

"Bursamızın tüm değerlerini güvence altına almak için yarışıyoruz"

Gelişmiş imalat sanayi ve ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi konumunda yer alan Bursa'nın barındırdığı potansiyele değinen Duman, "Bursamızın tüm değerlerini güvence altına almak için çalışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik olarak en gelişmiş beşinci ili olan Bursa, bu yönüyle Türk ekonomisinin geliştirilmesi ve ona yeni ivmeler kazandırılmasında aktif ve yönlendirici bir gücü temsil ediyor. Bursa, yaklaşık 3,27 milyon nüfusuyla Türkiyemizin 4'üncü büyük ili. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 35'i ise 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizden oluşuyor. Bursa da 18 yaş altı genç nüfusuyla BES'te önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için Türkiye Sigorta olarak elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın önemli bir KOBİ ve sanayi şehri olduğunu vurgulayan Duman, son dönemlerde kentte yangın poliçelerinde hasar artışları olduğunu bildirdi.

Duman, şunları kaydetti: "Bursa ilimizde şu ana kadar mikro işletmelere ve KOBİ'lere 4 bin 100 adet, orta ve büyük işletmelere ise 3 bin adet olmak üzere toplamda 7 bin 100 adet yangın poliçesi düzenleyerek 40 milyar TL üzerinde teminat sağladık. Sektörümüzde en geniş risk mühendisliği ağına sahip şirket olarak, her lokasyonda risk mühendisliği hizmeti verebilme kabiliyetine sahibiz. Özellikle ticari ve sınai işletmelerde ücretsiz olarak verdiğimiz risk mühendisliği hizmetlerimiz ile tesislerin güncel durumlarını belirleyerek raporlar hazırlıyor, tesis ve faaliyet özelinde varsa eksiklikleri belirliyor, müşterilerimizle bu bilgileri şeffaf olarak paylaşıyoruz. Bu hizmetimizi poliçelerin bizden tanzim edilip edilmemesine bakılmaksızın tüm müşterilerimize sunuyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetler sonucu tesislerin eksik olan noktalarında yapacakları iyileştirmeler sonucu tesislerin risk kalitesi artırılıyor ve sigortalanabilirlik açısından sürdürülebilir yapı oluşması sağlanıyor. Ayrıca, poliçeleri bizden tanzim edilmemiş müşteriler için de risklerin durumu ve iyileştirilmesi gereken noktalar için hizmet vererek sigorta sektörünün bu alandaki gelişimine de destek oluyoruz."

KOBİ'lerin finansal gücünün korunmasında da sigortanın önemli bir kalkan görevi gördüğüne işaret eden Duman, Türkiye Sigorta olarak işletmelere özellikle ücretsiz risk danışmalığı hizmetiyle yangın, kar kaybı, makine kırılması sigortaları, kefalet ve enerji sigortaları alanında teminat sunduklarını bildirdi.

"Tarım sigortası bir kalkan görevi görüyor"

Zengin tarihi, doğal güzellikleri, canlı sosyal ve ekonomik yapısıyla Bursa'nın; "kültürlerin buluştuğu şehir" olarak kendine has bir şehircilik modeli yaşattığını, tüm bunları yanında tarımdaki gücüyle de dikkati çektiğini aktaran Duman, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklimsel özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetler ile çok sık karşılaşıyoruz maalesef. İklim değişikliğinin sonuçları, özellikle tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bursa da sayısı fazla olan akarsuları ve yağış rejimi nedeniyle sel ve taşkına uğrama riski taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde yaşanan sel felaketleri ülke olarak hepimizi derinden etkiledi. Bursa ekonomisinde yüzde 10'a yakın bir ekonomik büyüklüğü ile tarım önemli bir yere sahip. Unutulmamalı ki tarımda yaşanan zorlu dönem ve artan afetler karşısında tarım sigortası bir kalkan görevi görüyor. Türkiye Sigorta olarak büyük önem verdiğimiz tarım sigortalarında yüzde 52'lik pazar payımız ile açık ara sektörün lideri konumunda yer almaktan gurur duyuyoruz."