Zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında değişiklik

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı Mayıs'tan itibaren yüzde 2 olarak belirlendi.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarları bir önceki prim tutarları üzerinden 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 artırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı düzenlemeler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili olacak. Önceki uygulamada SEDDK azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.

SEDDK, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulaması getirebilecek.

Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, elektrikli araçlar için azami prim oranlarında yüzde 10 indirim öngörülüyor.