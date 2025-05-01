Katılım sigortacılığında yeni yaklaşımlar

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş, Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökdağ'ın da katıldığı Katılım Sigortacılığı İnceleme ve Araştırma Komitesi olağan toplantısında Türkiye’deki ve dünyadaki katılım sigortacılığının mevcut durumu, yasal altyapısı, ülkemiz açısından taşıdığı potansiyel ve geleceğe yönelik stratejik hedefler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yönetmelik ile katılım esaslı yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi hedefleniyor

Toplantıda aynı zamanda hazırlanan yeni Katılım Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik Yönetmeliği’nin genel çerçevesi, öngördüğü yöntem ve modeller, kurumsal yönetişim yapısı ile uluslararası standartlara uyumu gibi konular üzerinde duruldu. Söz konusu yönetmelik ile katılım sigortacılığı pazar payının artırılması, katılım esaslı yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve katılım sigortacılığının uçtan uca katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunun sağlanması hedeflendiği belirtildi. Toplantıda ayrıca katılım sigortacılığına yönelik algı ve farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve tanıtım programlarının planlanmasının önemi vurgulandı.