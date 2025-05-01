Elektriğin gücü ve potansiyeli, bir kez daha Electricity Eurasia’da açığa çıktı

Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD), Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD), Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş İnsanları Derneği (EMSİAD), Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER) ve Akümülatör, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği’nin (AKÜDER) ve Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin (OSTİM Enerjik) desteğiyle TG Expo grup şirketi Sektörel Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen Electricity Eurasia 2025, elektrik ve elektrik ekipmanları sektörünün bölgesel ve küresel aktörlerini ikinci kez bir araya getirdi. İlk yılına göre genişleyen içeriği ve artan katılımcı sayısıyla kapsamını daha da yukarı taşıyan fuar, bu yılki zirve programında elektrik sektöründe dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında inovatif çözümler ve gelecek vizyonlarını katılımcılarla buluşturdu.

B2B toplantılar iş ortaklarıyla potansiyel müşterileri ticarette buluşturdu

Fuarın henüz ikinci yılı olmasına karşın elektrik ve elektrik ekipmanları sektörünün önemli buluşmalarından biri konumuna eriştiğini belirten TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü H. Cem Şenel, “Electricity Eurasia, kısa sürede ülkemizin uluslararası platformlarda sahip olduğu stratejik konumunu güçlendiren, sektör profesyonellerini, yatırımcılarını ve karar mercilerini bir araya getiren kıymetli bir organizasyona dönüştü. Elektrik ve elektrik ekipmanları alanında Türkiye’nin üretim kapasitesinin, mühendislik gücünün ve teknolojik altyapısının uluslararası düzeyde sergilendiği fuarda bu yıl, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyeleri başta olmak üzere sektöre yön veren mühendisleri ağırladık. Bunun yanında sektörün karar verici satın alma profesyonellerinin de bir araya geldiği fuar, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerinin yer aldığı B2B toplantılar aracılığıyla hedeflenen iş ortaklarıyla ve potansiyel müşterilerle görüşme fırsatı sundu. Türkiye’nin gücüne inanan, elektriğin potansiyeline, sektörün geleceğine ve yeni trendlere odaklanan tüm aktörleri önümüzdeki yıl yeniden buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.