Son 6 ayda sendikalı oranı yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde işçi sayısı 2024 yılı temmuz ayındaki 16 milyon 973 bin 610'dan bu yıl ocak ayında 16 milyon 864 bin 733'e inerken, sendikalı işçi sayısı 2 milyon 512 bin 330'dan 2 milyon 524 bin 547'ye çıktı.

Sendikalı işçi sayısında artışa paralel olarak sendikalılık oranı da yukarı geldi. Geçen yılın temmuz ayında yüzde 14,80 olan sendikalılaşma oranı yüzde 14,97'ye çıktı.

Türk Metal 293 bin 829 ile en fazla üyeye sahip sendika oldu; ancak üye kaybederek bir önceki dönemdeki 295 bin 192'nin altında kaldı. Hizmet-İş üye sayısını 275 bin 317'den 280 bin 769'a çıkararak ikinci, Öz Sağlık-İş üye sayısını 211 bin 657'den 224 bin 289'a çıkararak üçüncü sırada yer aldı.