Amazon çalışanları greve gidiyor! İşçiler en yoğun dönemde iş bırakacak

Dünya devi Amazon’da çalışanlar greve gidiyor. Yoğun Noel tatili sezonunda iş bırakacak olan çalışanlar perakende devinin sözleşmeler için sendikalarla pazarlık masasına oturmadığı için iş bırakacak.

İşçilerin grev kararı, yılın en yoğun sezonunda siparişleri karşılamak için yarıştığı operasyonları için bir meydan okuma olarak adlandırılıyor.

Pek çok depoda iş bırakacaklar

The International Brotherhood of Teamsters, New York City, Skokie, Illinois, Atlanta, San Francisco ve Güney Kaliforniya'daki tesislerde çalışan sendikalı işçilerin, daha iyi ücret ve çalışma koşulları garanti eden sözleşmeler almak için grev hattına katılacağını söyledi.

Teamsters sendikası, şirketin ABD'deki 10 tesisinde yaklaşık 10.000 işçiyi temsil ettiğini söyledi. Teamsters, bu tesislerden yedisindeki işçilerin Perşembe günü greve gideceğini söyledi.

Amazon'un sözcüsü, Teamsters sendikasının bir yıldan uzun süredir binlerce Amazon çalışanı ve sürücüsünü temsil ettiğini iddia ettiğini söyledi. Sözcü Kelly Nantel, "Bunu yapmıyorlar ve bu, yanlış bir anlatıyı yaymaya yönelik başka bir girişim" dedi. Nantel, "Gerçek şu ki Teamsters, Amazon çalışanlarını ve üçüncü taraf sürücüleri aktif olarak tehdit etti, korkuttu ve kendilerine katılmaları için zorlamaya çalıştı. Bu yasadışıdır ve sendikaya karşı çok sayıda bekleyen haksız çalışma uygulamaları suçlamasının konusu olmuştur" diye ekledi. Teamsters, yorum talebine e-postayla hemen yanıt vermedi.

Tesislerdeki işçiler yakın zamanda grev için oy kullandı

Sendika, Amazon'a müzakerelere başlaması için Pazar gününe kadar süre vermişti ve tesislerdeki işçiler yakın zamanda greve izin vermek için oy kullandı.

Sendika Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke çapındaki yüzlerce Amazon Dağıtım Merkezi'nde grev hattı kurduğunu söyledi.

Gözlemciler, Amazon'un pazarlık için masaya oturmasının pek olası olmadığını, bunun sendikaların ek eylemlere kapı açabileceğini hesapladıklarını söyledi.

Harvard Hukuk Fakültesi'nde çalışma ve sanayi profesörü olan Benjamin Sachs, "Amazon, işçilerinin toplu örgütlenme ve pazarlık yapma haklarını görmezden gelme stratejisini açıkça geliştirdi" dedi.

Amazon sendikal örgütlenmeye karşı çıkıyor

ABD'de Staten Island'daki bir depoda çalışan işçilerin sendikalaşma yönünde oy kullanan ilk işçiler olmasının üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Amazon'un bu grubu hâlâ tanımadığını belirtti.

İşçilerle doğrudan ilişki kurmayı tercih ettiğini söyleyen Amazon, işçilerin örgütlenme hakkına sahip olduğunu söyleyerek sendikal girişimlere karşı çıktı.

Şirket, diğer konuların yanı sıra kurum yetkilileri arasında önyargı olduğunu iddia ederek 2022 Staten Island seçimleri konusunda Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) itirazlarda bulundu. Ayrıca Amazon, Eylül ayındaki federal davada NLRB'nin anayasaya uygunluğuna itiraz etti.

“İşçileri yasadışı bir şekilde sendikaya katılmaya zorluyorlar”

Seattle merkezli şirket ayrıca Teamsters'ın işçileri yasadışı bir şekilde sendikaya katılmaya "zorlamaya çalıştığını" söyledi.

Amazon sözcüsü Nantel, şirket çalışanlarının sendikaya katılıp katılmama konusunda seçebilme hakkına sahip olduğunu belirterek, her bir kişinin doğrudan bir ekiple çalışarak saygı görmesini ve sesinin duyulmasını desteklediklerini söyledi. Nantel ayrıca şirketin son altı yıldır başlangıç ​​asgari ücretini artırdığını söyledi.

Teamsters, Staten Island deposunun ve daha önce greve katılmaya oy veren bir başka Güney Kaliforniya tesisinin de greve her an katılabileceği bilgisini verdi.

"Amazon'un sendika ile masaya oturma olasılığı düşük"

Washington Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü ve sendikalar üzerine çalışmalar yapan Jake Rosenfeld, Amazon'un Teamsters ile masaya oturmasının en azından başlangıçta pek olası olmadığını, çünkü bunu yapmaya yönelik çok az yasal baskı olduğunu söyledi. Staten Island işçilerinin taleplerini görmezden geldiği için Amazon'a görünürde bir ceza verilmediğini belirtti.

Rosenfeld, "Çok başarılı bir strateji oldu, orada çalışmalar devam ediyor ve hala bir sözleşme yok" dedi.

Dünya devi ücret ve çalışma koşulları nedeniyle grevlerle karşı karşıya

Amazon.com son yıllarda İspanya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede ücret ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanların grev yapmasıyla karşı karşıya kaldı.

Walmart'tan sonra dünyanın ikinci büyük özel işvereni olan Amazon, uzun zamandır sendikaların hedefi olmuştur. Bazı çalışanlar Amazon'un daha yüksek hız ve verimliliğe verdiği önemin yaralanmalara yol açabileceğini söylerken, Amazon sektör lideri ücretler ödediğini ve tekrarlayan stresi azaltmak için tasarlanmış otomasyonu düzenli olarak uyguladığını söyledi.

Şirket önümüzdeki aylarda başka sendika eylemleriyle karşı karşıya kalacak. Kasım ayında Philadelphia Whole Foods'daki işçiler, Amazon'un 2017'de market zincirini satın almasından bu yana ilk kez sendika seçimi yapmak için başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz ay, bir idari yargıç, Amazon'un orada sendikalaşmayı engellemek için hukuka aykırı davrandığına karar verdikten sonra, Alabama'daki bir depoda üçüncü sendika seçiminin yapılmasını emretti.

Amazon saatlik ücretlerde değişikliğe gitmişti

Amazon, bu yılın başlarında ABD'de lojistik ve ulaştırma çalışanlarının maaşlarını artırmak için 2,1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu yatırımla çalışanların temel ücretleri en az 1,50 dolar artırılarak saat başına yaklaşık 22 dolara çıkarılacak, yani yaklaşık yüzde 7'lik bir artış sağlanacak.