Tarife ve grev tehditleri konteyner fiyatlarını yükseltti

Freightos Baltic Dry Index'e göre, Asya-ABD Batı Yakası fiyatları cuma günü sona eren haftada yüzde 4 düşüşle kırk fit eşdeğer birim başına 4.905 dolara gerilerken, Asya-ABD Doğu Yakası fiyatları yüzde 13 artışla FEU başına 6.095 dolara yükseldi.

Freightos'un araştırma müdürü Judah Levine, müşterilere gönderdiği analiz yorumunda, "Kıyı ana sözleşmesinin uzatılmasının 15 Ocak'ta sona ermesinin ardından Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin olası grevi öncesinde bazı ön yüklemeler ve gelecek yıl tarife artışı beklentileri, Aralık ayına başlarken transpasifik okyanus fiyatlarını yüksek tuttu; Batı Kıyısı'na yönelik fiyatlar - 2025 Ay Yeni Yılı yoğunluğundan önce bile - Kızıldeniz krizinin başlangıcında Ocak ayında görülen 2024 Ay Yeni Yılı öncesi en yüksek seviyelerinin üzerine çıktı. Bazı nakliyecilerin aya başlarken fiyatları yükseltmek için önemli genel fiyat artışları (GRI) uyguladığı bildiriliyor" diye yazdı.

Asya-Kuzey Avrupa fiyatları haftalık bazda FEU başına 4.491dolar seviyesinde seyrederken; Asya-Akdeniz fiyatları yüzde 6 artışla FEU başına 5.135dolar'a yükseldi. Levine, "Avrupa fiyatları geçen hafta seviyedeydi ancak bu hafta tırmanışa geçti ve Akdeniz'e günlük fiyatlar Kasım sonuna kıyasla FEU başına 1.000 dolar artışla Aralık GRI'larında FEU başına 6.000 dolar seviyesine yaklaşıyor" dedi.