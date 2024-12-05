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Metalde iki bin işçi greve gidiyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal Sendikası arasında dört işletmede iki bin çalışanı kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı açıklandı. Hitachi Energy’de grev kararı alındığı, Arıtaş Kriyojenik, Grid Solutions ve Schneider Elektrik’te de grev kararı beklendiği belirtiliyor. MESS’ten yapılan açıklamada, ücretlerde ilk 6 ay için yüzde 40 artış teklifine karşılık, sendikanın talebinin yüzde 126’ya ulaştığı kaydedildi.

Mehmet Kaya
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Metalde iki bin işçi greve gidiyor
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MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile DİSK Birleşik Metal sendikası arasında yürütülen 4 işletmeyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı açıkladı. İşveren sendikası MESS’ten yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmeleri devam eden Arıtaş Kriyojenik, Grid Solutions, Hitachi Energy ve Schneider Elektrik işveren tarafının 3. defa teklifini revize ettiği toplantıda da sonuca ulaşılamadığı, Hitachi’de işçi sendikasının grev kararı aldığı ve diğer işyerlerinde de grev kararı beklendiği kaydedildi.

MESS açıklamasında, 1 Eylül 2024’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artış teklifinin yüzde son revizede yüzde 40’a yükseltildiği ancak Birleşik METAL-İŞ’in reddettiği vurgulandı. MESS açıklamasında, “Ancak koşulları zorlayarak yapılan bu teklif ve uzlaşma adımı maalesef karşılık bulmadı. Grev kararları alınmaya başlandı. Sanayimizin ve üyelerimizin gerçekleriyle örtüşmeyen talepler neticesinde, metal sanayiindeki şirketler uluslararası platformda rekabetçiliğini kaybetme noktasına geldi” denildi.

Brüt ücret asgari ücretin 3,5 katı

MESS, işyerlerinde hali hazırda brüt ücret seviyesinin asgari ücretin 3,5 katı olduğuna yer verilirken, teklifle brüt gelirlerin, ücret ve ikramiye ile herkese verilen şarta bağlı olmayan sosyal yardımlar dahil ortalamada 73 bin TL’ye ulaşacağı belirtilerek, aralarında üretim primi, çocuklar için burs, sağlık sigortası gibi çok sayıda sosyal yardım bulunduğu belirtildi. Sendikanın birinci 6 aylık dönem için talebinin yaklaşık yüzde 126’ya ulaştığı belirtilen açıklamada, ücret dışı taleplerle birlikte artışın yıllık yüzde 250 seviyelerine çıktığı, talebin kabul edilemez düzeye ulaştığı ancak MESS’in uzlaşma sağlamak için çaba harcayacağı belirtildi.

Birleşik METAL-İŞ: Haklarımızı geri götürücü teklifler var

Birleşik METAL-İŞ sendikanın sosyal medya hesaplarından 4 işyeri için, 4 Aralık’ta greve çıkacağını duyurdu. Sendika mesajında, trafo sektörü ağırlıklı Grid Solutions ve Hitachi Energy, Schneider Elektrik ile Arıtaş Kriyojenikte uzlaşma sağlanamadığını bildirdi. İşçi sendikasının toplu sözleşme görüşmesi yaptığı MESS üyesi olmayan Green Transfo için ise henüz bir grev duyurusu yapılmadı. Birleşik METAL-İŞ, 4’ü MESS üyesi, 1’i işveren sendikası üyesi olmayan toplam 5 işyerinde toplu sözleşme kapsamında yaklaşık 2 bin işçinin bulunduğunu açıkladı.

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