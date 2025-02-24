Akıllı tarım uygulamaları Gaziantep’te tanıtıldı

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fuarda yer alarak çiftçiler ve vatandaşlarla birçok etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından oluşturulan “Akıllı Tarım Uygulama Sokağı,” fuar boyunca gün boyu ziyaretçilere açık tutuldu. Sokakta, fide dağıtımı, iklim değişikliği ve toprak, çilek dikimi, atık bertaraf yöntemleri, kompost çalışmaları, coğrafi işaretler, ata tohum bankası, kent tarımı, drone ilaçlama teknikleri ve nem sensör uygulamaları gibi konularda etkinlikler yapıldı. Ziyaretçiler ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanındaki projeleri, toprak tarama çalışmaları ve mobil analiz laboratuvarı gibi uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin merkezi olan OFM’ye ulaşım desteği sağladı. Şehir merkezinde oluşturulan ring seferleri saat 09.00’da başladı ve 2 saatte bir devam etti. Ayrıca, ilçelerden Ziraat odalarının önünden 08.30’da araç seferleri düzenlendi. Ulaşım güzergâhları Onkoloji, Karataş, Düztepe, Seyrantepe, Gazikent gibi bölgeleri kapsadı.

Zirvede, tarımsal gelişmeler, kırsal kalkınma modelleri ve akıllı tarım teknolojileri masaya yatırıldı. “Kırsaldan Küresele: Tarımsal Gelişmeler, Riskler & Yeni Fırsatlar” başlıklı oturumların yanı sıra, üreticilere yönelik bilgilendirici paneller ve atölyeler gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik tarım etkinlikleri, yöresel lezzetler alanı, kadın ve gençlere özel programlar, tiyatro gösterileri ve çeşitli yarışmalar büyük ilgi gördü.