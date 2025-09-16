Badem üreticisi, kabuk soyma makinesiyle tasarruf edecek

MERSİN/EKONOMİ



Makineler Silifke Nuru mahallesinde üreticiye teslim edildi. Saatte 500 kilogram kapasiteyle çalışan makineler, elektrik enerjisi veya traktör kuyruk milinden aldığı hareketle işlevini yerine getiriyor. Çiftçiler; üye oldukları Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarımsal Sulama Kooperatifleri veya Ziraat Odaları üzerinden, ürün çeşitlerine göre farklı makine desteklerinden yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, “Bu makineden 5 adedini 2025 içerisinde olmak üzere, toplam 11 mahalleye teslim ettik. Badem kabuk soyma, oldukça zahmetli ve yoğun işgücü gerektiren bir işlem. 10-12 kişinin bir günde yapabileceği bir işi, makine yaklaşık 2 saatte yapabiliyor. Tarımsal destek projelerimizle küçük ve orta ölçekli üreticilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.



Makine desteği nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren Nuru Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Saygın ise “Daha önce 5 günde yaptığımız işleri, şimdi 1 saat içerisinde bitirip satışa sunabileceğimiz duruma kadar geldik. Kooperatifi olarak, yaklaşık 6 bin metreye yakın sulama borusu desteği de aldık. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.