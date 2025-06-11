Artvinli arıcılar destek bekliyor

Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, arıcıların yaşadığı sorunları her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek devletten destek istedi. Durmuş,” Maliyetler çok arttı. Nakliye, mazot, çadır, maske, arının bakımı hep maliyet. Mum çerçevesi bile 55 lira oldu. Bir kovandan aldığımız bal maliyetleri anca karşılıyor. Bu şartlarda yaşam şansımız kalmıyor” diye konuştu.

“Arı varsa hayat var. Arı varsa meyve, sebze var. Bunları göz önüne alarak bize tardım etsinler” sözleriyle yetkililere seslenen Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, şöyle dedi:

“ Arıcı, yaşadığı çadır ve ailesinin barındığı ev olmak üzere iki hane geçindiriyor. Çünkü biz, arılarımızla hep arazideyiz. Mazot ve diğer girdilerle baş etmek güçleşti. Bu çiftçiye bir el atsınlar. Biz çiçeklerden toplayıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Fabrika değiliz doğadan alıyoruz. Yaşamak için desteğe ihtiyacımız var. Arıcılık artık bitiyor. Elimizden tutan yok. Masada oturup karar alınmaz gelin sahaya bizi dinleyin. Birlikleri arayın sıkıntıları öğrenin izah edelim ona göre bir şey yapsınlar. Devlet babadır çiftçiye sahip çıkması lazım.”

Artvin’de bin 400 arıcı 120 bin kovan bulunduğunu ifade eden Durmuş artan girdiler nedeniyle bu sene dayanamayıp arıcılığı bıkanların olduğunu söyledi. Bir diğer önemli sorununda Artvin balı adının kullanılarak her yerde bal satılması olduğunu anlatan Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, Tüketicilerin Artvin’de üretildiği söylenerek internet üzerinden satılan ballara karşı dikkatli olmalarını isteyerek şöyle devam etti:

Artvin balı Artvin’den alınmalı

“Bugün Türkiye’nin her yerinde Artvin balı diye bal satıyorlar. Şerbet mi, reçel mi ne oldukları bile belli değil. Bunların yüzünden bizim satışlarımız düştü. Piyasada hiçbir şeye güven kalmadı. Böyle olunca işini doğru yapan bizim gibi üreticiler mağduriyet yaşıyor. Her yerde Artvin Kestane balı satılıyor. Tüketicilerimiz şunu bilsin biz bu balı asla marketlere, toptancılara vermeyiz. Müşterilerimiz vardır ararlar alırlar. Yani Artvin balı Artvin’den alınır başka yerde olmazda, satılmaz da. Bizlerin yaşaması için devlet sektöre el atmalı, destek, denetim ve kontrollerini sıkı yapmalı. Adam reçel fabrikası kurmuş bal üretiyor. Böyle şey olur mu? Yetkililerimizin bunu önemsemesini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da Artvin balını Artvin’den almalarını tavsiye ediyoruz”

Bu arada Artvin Ardahan Kafkas Arısı Gen Merkezi olduklarını bu nedenle Artvin ve Ardahan dışında üretim noktalarına gidemediklerini belirten Durmuş, ifade etti.

Gen Merkezi olarak dikkate alınmalı

"Devletimizden Türkiye'nin Kafkas arı ırkının gen merkezi olmamızdan kaynaklı isteklerimiz var. Biz koruma altındayız ve bulunduğumuz bölgeden dışarı çıkamıyoruz. Hava koşularının iyi olmadığı durumlarda bal alamıyor ve sezonu ürünsüz geçiriyoruz. Bunun için sağlanan desteklerde diğer bölgelerle bir tutulmak istemiyoruz. Mesela çiftçiye verilen kovan desteği Türkiye’de her yerde aynı. Ama Adanalı çiftçi gerektiğinde arısını alıp Eskişehir'e, Samsun’da ki Erzurum'a gidebiliyor ama biz dışarı çıkamıyoruz. Onun için Artvinli arıcılara desteklerin diğer illere nazaran yüzde 50 daha fazla verilmesini istiyoruz."

Bölgenin arı ırkının bozulmaması için çok hassas davrandıklarını anlatan Durmuş, “ Artvin Ardahan Kafkas Arısı Gen Merkeziyiz. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. İl ve ilçe Tarım Müdürlükleri ve güvenlik güçlerimizde sıkı kontrol ediyorlar. Dışardan hiçbir şekilde bu bölgeye arı gelmemesi lazım. Bu arının geni bozulursa bu iş biter. Koruma altında olduğumuz için de balımız değerlidir. O nedenle Artvin ve Ardahan’ın Yönetmeliğin dışında tutulmasını istedik. Yani burası gen bölgesi ve farklı tutulmalı. O nedenle bu bölgenin diğer illerden farklı olması desteklerin de teşviklerinde farklı olması lazım.”