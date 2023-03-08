Bakan Kirişçi: Üretmeye devam etmemiz lazım

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hızla ülke olarak normalleşmemiz lazım. Üretiyor olmamız ve bu üretimi tarlada, bağda, bahçede yaptığımız gibi ahırda, ağılda, kümeste de sürdürmemiz lazım." dedi.

Kirişci, Hassa ilçesinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantının ardından imece usulüyle bağ budaması yapan çiftçilerle buluşarak açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından bölgede üretimin devam etmesinin önemini vurgulayan Kirişci, "Vatandaşlarımız bugün de üzüm bağında budama işlemleri gerçekleştiriyor. Biz de kendilerine 'hem eşlik etmiş olalım hem de bu üretim faaliyetine vermiş oldukları destekten dolayı da tebrik edelim' diye buradayız. Hızla ülke olarak normalleşmemiz lazım. Üretiyor olmamız ve bu üretimi tarlada, bağda, bahçede yaptığımız gibi ahırda, ağılda, kümeste de sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Kirişci, bakanlığa bağlı 15 binin üzerindeki personeliyle sahada görev aldığını anımsatarak, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Depremde hayvanları telef olan vatandaşların zararının tespitine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kirişci, afetzede üreticilere 15 bin tonun üzerinde yemin ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı.

"Yaraları sarmak için büyük bir çabanın ve azmin içindeyiz"

Kirişci, bölgedeki vatandaşların tarlalarını sürdüğünü ve bağlarını budadığını belirterek şunları kaydetti:

"Onlara afet öncesinde de 'sen üret yeter' dedik. Onlar üretime devam etme azmini ortaya koyuyor. Biz de onları kayıtsız şartsız destekleme kararlılığımızı gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla destek, gayret ve çaba, ülkede bolluğu ve bereketi de bir araya getirmiş olacak. Bu tür faaliyetlerin, depremin oluşturduğu travmayı da psikolojik ve sosyolojik olarak atlatma adına da önemli bir fonksiyon icra ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü sabahleyin kalkıyor depremi konuşuyor, akşam yatıyor depremi konuşuyor. Ama şuraya bağa gelir, budama işlemlerini yaparsa onlar için de güzel bir terapi olur. Onu da yüzlerinde görüyoruz. Ölenlere rahmet niyaz ediyoruz. Geride kalanların da yaralarını sarmak için büyük bir çabanın ve azmin içindeyiz. Bir de kırsalda köy evleri meselemiz var. O da bizim için çok çok önemli. 'Yaşanabilir, şehri aratmayacak, çağdaş ve güzel mekanlar yapılsın' istiyoruz."

Çiftçilerle bir süre sohbet eden Kirişci, daha sonra bağ budaması yaptı.