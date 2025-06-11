BAKKA’dan, proje izleme ziyareti

BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Uzmanı Burak Ünal ve BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Uzmanı Alper Erenler tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Bartın TSO Başkanı Halil Balık ile birlikte proje kapsamında kurulan seralar yerinde incelendi. Saha incelemeleri sırasında, 3.360 m² büyüklüğündeki sera alanında domates ve salatalık üretimine yönelik 7.000 fidenin dikiminin tamamlandığı belirlendi.

Ziyaret ardından açıklamada bulunan BAKKA yetkilileri, proje izleme çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek, Bartın TSO’nun sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikiminin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade ederek bu kapsamda geliştirilecek yeni işbirliklerinin önemine dikkat çektiler. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bölgedeki projelere gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, BTSO olarak kalkınma projelerinde aktif rol almaya ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.